Comienza la acción de la 4º edición

Hoy se pone en marcha el campeonato de fútbol interdepartamental de veteranos categoría estándar Abra Pampa-La Quiaca con la participación de 8 equipos abrapampeños y ocho quiaqueños. Será la cuarta edición del campeonato y Club Racing de La Quiaca es el actual campeón.

El campeonato rinde homenaje a los abrapampeños Eufracio "Ñoño" Llampa y Martín "Chato" Liquín, así lo precisó Sergio Tejerina, principal organizador del evento.

En Abra Pampa cuatro equipos locales recibirán la presencia de cuatro equipos Quiaqueños en la cancha municipal Reinaldo Dionicio, mientras los equipos de La Quiaca harán lo mismo en la Liga Puneña de Fútbol. La modalidad del campeonato es ida y vuelta con diferencia de goles, jugándose los encuentros revancha el 8 de septiembre.

Los representativos de Abra Pampa son equipos que se desempeñan en la Liga de Veteranos. Club Real América, Patricios de Puesto del Marqués, Orosmayo, Capa, Unión Cuenca, Central Norte, Mórtimer y Belgrano, en tanto los quiaqueños: Club Patria, Cusi- Cusi, Sanidad, Cieneguillas, Tigres, Racing, Central Norte y Santa Catalina.

En Abra Pampa, el domingo desde horas 14, estarán jugando; Real América vs, Patria, a segunda hora: Patricios vs, Cusi- Cusi, tercera hora: Orosmayo vs. Sanidad y cuarta hora: Belgrano vs. Cieneguillas.

En tanto en La Quiaca, a primera hora: Tigres vs. Capa, segunda hora: Racing vs. Unión Cuenca, tercera hora: Central Norte vs. Central Norte y última hora: Mórtimer vs. Santa Catalina.

El campeonato prevé finalizar en el mes de diciembre con su respectiva premiación.