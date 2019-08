Rosario Central venció a Talleres y es uno de los punteros

Rosario Central venció con justicia a Talleres con un golazo del volante uruguayo Diego Zabala en el complemento, en un intenso partido jugado esta tarde en el Gigante de Arroyito y se erigió en uno de los punteros de la Superliga, jugadas dos fechas.

Central volvió a ganar un partido por el torneo local en el Gigante de Arroyito después de casi nueve meses, dado que su último triunfo de local databa del miércoles 27 de noviembre de 2018, cuando venció a San Martín de San Juan con un gol del lateral chileno Alfonso Parot, que esta semana volvió a Universidad Católica de Chile.

El local dispuso de mayor tiempo la pelota en la etapa inicial pero casi no generó llegadas de riesgo, al extremo que su única posibilidad fue un tiro libre del "Colorado" Gil, que el arquero Herrera desvió al córner junto a su poste derecho, cuando apenas habían jugado cinco minutos.

Central intentó jugar por abajo y ser paciente en la circulación de la pelota, pero terminó con pelotazos cruzados a Ciro Rius, su jugador más claro en ofensiva.

El local estuvo bien parado defensivamente, a excepción del andarivel izquierdo, donde el uruguayo Zabala lució desconocido, al extremo de fallar en la marca y, sobre todo, estuvo muy impreciso con la pelota.

Talleres jugó parecido a Central en la etapa inicial porque casi no atacó, se dedicó a esperar bien parado en su campo y a salir rápido de contraataque, al punto que metió dos contraataques por la derecha a través de Jonathan Menéndez, que hizo amonestar a los marcadores centrales Barbieri y Caruzzo.

Central jugó otro partido en el complemento porque el uruguayo Diego Zabala, que había tenido un primer tiempo olvidable, se animó a pedirla y a encarar por la izquierda, como a los 7 minutos, cuando Rius lo dejó solo por la izquierda del área y asistió a Riaño por el medio, quien metió la pelota en el arco de Talleres pero el gol fue anulado.

El árbitro Tello anuló la jugada por una supuesta posición adelantada del volante uruguayo, que no fue tal porque la pelota había sido impulsada por el defensor Tenaglia, en una jugada muy difícil de ver para el juez.

El local monopolizó la pelota en el complemento y volcó la cancha hacia el arco visitante hasta que su entrenador Diego Cocca acertó con los cambios y abrió el marcador con una jugada en la que participaron tres refuerzos y dos de ellos desde el banco.

A los 31 minutos el ingresado Lucas Gamba metió el centro desde la izquierda, el también suplente Sebastián Ribas la bajó de cabeza hacia la izquierda del área y el uruguayo Diego Zabala la cacheteó de derecha y la cruzó abajo, junto al segundo palo, para hacer explotar al Gigante de Arroyito, colmado por unas 30 mil almas.

Al partido le quedó un cuarto de hora largo, totalmente prescindible, y Central abrochó su segunda victoria consecutiva en su dura pelea por mejorar el promedio, que lo erigió en uno de los punteros de la Superliga.

Síntesis

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri y Emanuel Brítez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil y Diego Zabala; Maximiliano Lovera; y Claudio Riaño. DT: Diego Cocca.

Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi y Enzo Díaz; Tomás Pochettino, Andrés Cubas y Juan Ignacio Méndez; Jonathan Menéndez; Dayro Moreno y Franco Fragapane. DT: Alexander Medina.

Gol ST: 31' Diego Zabala (C).

Cambios ST: 9' Nahuel Bustos por Moreno (T); 20' Renzo Paparelli por Gandolfi (T); 26' Lucas Gamba por Lovera (C); 29' Sebastián Ribas por Riaño (C); 34' Mauro Valiente por Menéndez (T) y 44' Joaquín Pereyra por Zabala (C).

Amonestados: Barbieri, Caruzzo y Gamba C); Bustos y Enzo Díaz (T)..

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Gigante de Arroyito.