"Sin dudas volvería aJujuy, a donde está mi casa"

La ilusión de vivir en España la tiene desde chico cuando todavía residía en Buenos Aires y se mantuvo hasta después de hacerse jujeño, provincia que adoptó como su tierra y a la que eligió para formar su familia. Y como los sueños se cumplen en algún momento de la vida, Waddo Pedreira finalmente vive hoy en Santa Cruz de Tenerife, una de las siete islas del archipiélago canario.

"Siempre tuve el sueño de vivir en España porque soy hijo y nieto de españoles. Esa siempre fue mi materia pendiente y afortunadamente logré concretar ese deseo ahora que mis hijos ya son grandes", contó Waddo.

Su corazón quedó en Jujuy cuando se enamoró de una jujeña, mamá de sus tres hijos que nacieron en esta provincia. Encantado por la tranquilidad que caracteriza a Jujuy, Waddo eligió a nuestra provincia para hacerla propia, vivió unos cuantos años en Yala y otros tantos en Alto La Viña donde "hicimos nuestra productora y sacamos a los chicos adelante", contó.

Así pasaron los años y a esos desencuentros de la vida, se le sumó la independencia de sus hijos, situaciones que lo encaminaron a verse con la posibilidad de cumplir con ese sueño contenido. "Mi hijo mayor ya recibido está en Australia, mi hija del medio está en cuarto año de Arquitectura en Tucumán y el menor está en tercer año de Abogacía en Córdoba, ante este panorama vi que era el momento de cumplir mi sueño de irme a vivir a España", impulsado por los relatos de sus abuelos y de sus familiares que de boca en boca transmitían cómo era su tierra y expresaban la añoranza por ella.

Un espíritu viajero

"Soy bastante "pata de perro", siempre me gustó viajar afortunadamente recorrí mucho el mundo, también viví en Perú, estuve en Inglaterra, Estados Unidos, Escocia por eso creo que ya tengo práctica con el desarraigo. Pero Jujuy me hizo acostumbrarme a los lugares chicos, ya no me gustan más las grandes ciudades y particularmente Santa Cruz de Tenerife, donde estoy hace unos seis meses, tiene la misma población que San Salvador de Jujuy pero claro que con grandes diferencias", dijo Waddo.

Contó que el paisaje de la capital de la isla también es montañoso y que tiene un gran atractivo que es el volcán Teide, el pico más alto de España con nieves eternas pese a que en esa ciudad siempre es primavera. Destacó también la inmensa bondad del mar, en el que Waddo bucea de forma amateur a diario aprovechando las agradables temperaturas que oscilan entre los 20 y 25 grados en cualquier estación del año.

Extrañando a los afectos

"Sin dudas volvería a Jujuy, es allí donde siento que está mi casa, mis afectos, mis amigos, mi familia. Jujuy es un lugar en el que podría morir tranquilamente porque en esa provincia crié a mis hijos y sé, que de alguna manera, tarde o temprano mis hijos van a volver allí", declaró emocionado. "Lo que siempre he extrañado son los afectos y las salidas con amigos. La parte emocional. Ahora que fueron las vacaciones de invierno mi hijo menor viajó a Jujuy y en ese momento lamenté no estar ahí con él para verlo y abrazarlo", confesó Waddo.

Un pedacito de Argentina en España

En su nuevo hogar, Waddo Pedreira tiene la fortuna de trabajar ejerciendo su profesión, realizador cinematográfico. Se mantiene constantemente haciendo lo que le gusta, trabajos que le llenan el corazón y el alma como por ejemplo la cobertura del “Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2019”, a través del equipo de Producción de Head Group-International Management, al que pertenece.

Y pese a que mantiene su cabeza ocupada con nuevas producciones audiovisuales, editando videos y creando piezas para redes sociales, para no sentirse tan lejos Waddo se hizo parte de un grupo de compatriotas que hacen “mateadas de argentinos” en el parque La Granja de Santa Cruz de Tenerife, para no perder las propias costumbres. Contó también que durante todos los domingos de agosto se llevó a cabo la presentación de grupos de folclore, tango y otras danzas argentinas en el Puerto de la Cruz.