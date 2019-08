Alberdi despachó a La Viña y clasificó

Sportivo Alberdi está en cuartos de final de la Copa Jujuy. El miércoles por la noche le ganó a La Viña 2 a 0 en partido desarrollado en el estadio "Ángel Lamas" de Libertador General San Martín con el arbitraje de Matías Sepúlveda.

De entrada el "tigre" salió a marcar la cancha, manejó la pelota, tuvo las mejores chances, Herrera definió cruzado y salvó Sánchez, tras cartón, Sanabria de cabeza pero otra vez el "1" visitante salvó su arco.

Recién a los 31 minutos La Viña logró llegar claramente al arco rival tras un remate de Tolaba que se fue del campo de juego.

De tanto ir, el "tigre" tuvo premio, a los 37 minutos Rodríguez comandó un contragolpe que terminó con la exquisita definición de Mario Montero quien en velocidad definió por sobre el cuerpo del arquero Sánchez.

La Viña logró imponer su juego en los últimos minutos creando algunas situaciones de peligro sus delanteros pero no estuvieron certeros en los remates.

En el complemento La Viña salió dispuesto a empatar el cotejo, adelantó sus líneas y presionó en la salida del rival, logró equilibrar el juego. Alberdi sufrió la expulsión, a los 9 minutos, de Alan Vaca, esto obligó a un cambio posicional del local que esperó a su rival apostando al contragolpe y con Luciano Herrera como único hombre de punta. Y por esta vía lo terminó liquidando, porque Herrera en la más clara que tuvo infló las mallas.

La visita no supo aprovechar el hombre de más que tuvo, no encontró los espacios necesarios para llegar con claridad al arco rival ante un Alberdi que se cerró bien atrás y no tuvo fisuras.