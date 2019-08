Los "motochorros" se llevaron 32 mil pesos

Un violento asalto se concretó en la mañana del miércoles en un "Pago fácil" ubicado en avenida Libertador y Lainez.

Al lugar arribaron, por Lainez, tres hombres a bordo de una moto, que se colocaron unas capuchas para ingresar en el comercio y dos de ellos intentaron trabar la puerta.

En el salón se encontraba Gabriel Narciso Peloc que intentó -sin lograr su cometido- que se fueran o al menos no robaran en las cajas pertenecientes a la empresa dedicada al cobro de distintas facturas.

Un violento accionar

Gabriel Peloc, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, afirmó que "en todo momento se mostraron sumamente violentos, me atacaban con los cuchillos que tenían y me hacían retroceder".

El robo fue aproximadamente entre las 11 y las 11.15 y duró al decir del muchacho, hijo del dueño del negocio, unos cinco minutos.

"En el momento del robo yo estaba con un cliente que había anotado la tómbola, cuando se retiró aún quedaban en el salón otros cuatro clientes que al ver la actitud de los delincuentes salieron corriendo y me dejaron solo", afirmó aún angustiado el joven Peloc.

"Yo quise tomar una caramelera y fue cuando uno me la tiró encima y me lastimó la ceja derecha, por lo que de inmediato comencé a sangrar, pero pese a ello intentaba que no se apoderen del dinero", agregó.

Con Gabriel Peloc dijo que en el salón, de frente y a la derecha y de costado están las dos cajas de la empresa de cobro, y a la izquierda y de frente a la puerta el sector de venta de golosinas, cigarrillos y artículos varios.

Peloc contó que "de ese sector se llevaron alrededor de unos dos mil pesos y de la primer caja unos treinta mil, y afortunadamente no pudieron abrir la segunda".

Para finalizar recordó que "cuando se fueron me dejaron encerrado porque lograron sacar el picaporte de la puerta y no sé por dónde se fueron".

Los vecinos de una panadería que queda justo al frente al observar lo que sucedía, decidieron bajar las persianas temiendo que pudieran ingresar al lugar.

Unos de los empleados afirmó que "según mi compañera de la mañana eran tres en una moto y se fueron en dirección a la avenida Almirante Brown".

La Policía llego rápidamente al ser alertada por los vecinos.