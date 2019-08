Biológicamente nació siendo hombre pero con el tiempo se dio cuenta que sentía algo distinto y quería para su vida un cambio de género para ser completamente feliz. "Guille" tiene 17 años, es presidenta de la Comisión Estudiantil 2019 y asiste a la Escuela Normal.

Desde 2º que estuvo involucrada en el Centro de Estudiantes y este año es presidenta de la Comisión Estudiantil.

"Si ven gente como yo o alguien de la comunidad, a la sociedad le pido que no nos miren mal. Que no se nos rían o burlen, porque es muy feo eso, y nos damos cuenta de eso. Los que tengan amigos o familia en la comunidad les digo que les abran los brazos y los reciban de la mejor manera porque uno nunca sabe lo que está pasando dentro de su vida personal, y es lindo tener a alguien en quien apoyarse", comenzó diciendo en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Guillermo, como fue llamada al nacer, pasará a ser Guillermina Sasa Soruco. Aunque falta que se realicen algunas gestiones dentro del Registro Civil para que le otorguen su cambio de género, sus amigas ya la llaman así.

Todo empezó en sexto grado. "En ese año empecé a dudar más sobre cómo me sentía y sobre lo que quería para mi cuerpo e identidad. Desde ese momento hasta quinto año fue un largo proceso donde pasé muchas cosas", comentó.

En ese sentido, aseguró que "el año pasado por fin pude decidirme a ‘salir del closet’ como se dice normalmente. Lo empecé a hablar más con mi familia, especialmente con mi mamá. Ella me dijo que me apoyaba en esto y que si yo quería podía hacer el cambio del Documento Nacional de Identidad".

El miércoles inició con este trámite que lo esperó con ansias por mucho tiempo, "fui junto a mis papás y a mi abogada que es mi tía", dijo.

Sobre el segundo nombre que eligió explicó que "Sasa es por una historia larga que tengo con mi familia y amigas. Antes de nacer mi mamá quería ponerme Saya pero como nací varón no pudo hacerlo y el nombre lo eligió mi papá. Cuando me contó eso, yo escuché que me dijo Sasa y bueno, desde ahí todos me llamaban así".

"Guille" vive en el barrio Sargento Cabral y desde jardín que asiste a la Escuela Normal. En ese sentido, remarcó la importancia que tuvo desde chica el apoyo que tuvo de sus compañeras de ese establecimiento.

En relación a ese tenso momento en el que les contó a sus padres lo que quería para su vida, sostuvo que "mi familia no se había enterado hasta el 22 de julio de este año, lo sabía solamente mi mamá, mis hermanos y padre no sabían nada. Tenía algo de temor cuando se los dije pero lo tomaron bien y me dijeron que me iban a apoyar en todo lo que necesite. Eso me hizo feliz".

Siguió diciendo que "mis amigas siempre me apoyaron en todo momento, desde siempre, estuvieron conmigo y agradezco mucho eso porque pese a todo lo que pasé y pasó como ser cambios de ánimos y demás nunca dejaron de acompañarme".

Un año muy intenso

"Fue un año muy movido e intenso. Desde las vacaciones me empecé a mover con el Ente y a trabajar para iniciar de la mejor manera. En abril arrancamos con la Comisión y empezamos a hacer actividades con los chicos para que se conozcan y puedan abrir su corazón ante nosotros porque es importante que nos tengamos mucha confianza. Ahora nos estamos preparando a full para la pintada y elecciones".

El año pasado "muchos me dijeron que me presente y gané las elecciones para ser la presidenta de la Comisión Estudiantil 2019", dijo.

Un mensaje para jóvenes del colectivo Lgtbiq

A aquellos jóvenes que aún no se animan a contar, lo que les recomendó es que “primero es importante que se tengan toda la confianza para poder descubrirse y que no les presten atención a los comentarios de los demás porque lo que más importa es la felicidad de uno mismo y no lo que piensan los demás”.

“Eso hay que dejar de lado y hay que pensar en centrarse en lo que uno quiere en realidad, porque al fin y al cabo es una transición que hacemos porque nos queremos sentir cómodos con nosotros mismos para ser felices y sentirnos bien con lo que somos en realidad”, agregó.

Tras consultarle sobre si la sociedad está preparada, manifestó que “las personas de mi generación, de mi edad, somos jóvenes que tenemos la mente muy abierta y que entendemos mucho de lo que pasa en la actualidad, aceptándolo muy bien. La gente más adulta por ahí no entiende y eso pasa porque fueron educados en otros tiempos, ya que antes había otros pensamientos y eso se entiende”.

Además, remarcó lo importante que es el apoyo del entorno para superar situaciones difíciles: “La verdad que es muy importante el apoyo de los amigos porque a veces hay chicos que no tienen la oportunidad de tener esa contención en la familia y se sienten muy mal, pero con el apoyo de los amigos se sienten mucho mejor”.

Indicó que también sintió el acompañamiento de directivos, profesores y de toda la “promo 18”.

Futuro de estudio y cambios

“Guille” piensa continuar con sus estudios universitarios en la provincia de Córdoba en las carreras de Medicina o Psicología.

Y en paralelo a eso quiere hacer maquillaje profesional, peluquería, esculpido de uñas y todo lo que tenga que ver con la estética.

“Tengo pensado cambiar mi cuerpo también, hormonalmente y además con cirugías. Hay una ley que me permite eso, así que voy a aprovechar”, dijo.