"No entiendo cómo aún no encuentran a mi hija"

En mayo del año 2014 fue la última vez que vieron con vida a la joven Rosalía Quiroga que hoy cumple 28 años, y su madre, Nélida Silva, que tras su desaparición inició una búsqueda intensa y emprendió la tarea de contener a otras mujeres víctimas de violencia, realizará un evento especial en memoria de su hija solicitando que continúen buscándola hasta que aparezca.

Suspendió la merienda que les daba a niños de escasos recursos por la crisis económica. Se la puede ayudar al número 388-6470894.

Aunque la carátula aún no haya sido establecida por la Justicia debido a que no lograron determinar lo ocurrido, su familia y allegados apuntaron desde el principio hacia su expareja, que el año pasado falleció. "En la Brigada me dijeron que se suicidó pero más que eso no sé", mencionó Nélida, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

También sostuvo que Rosalía era víctima de maltrato, su expareja la golpeaba, al principio se callaba y no contaba lo que vivía, pero después empezó a denunciarlo hasta que un día "desapareció misteriosamente" cuando vivía junto a él en Palpalá.

En ese sentido, comentó que "desde hace años que no hay ninguna novedad sobre ella. Cuando el que era marido de mi hija falleció me dijeron que, como ya no había nadie a quién acusar, la iban a seguir buscando pero que ya no había esperanzas. Yo no entiendo cómo todavía no encuentran a mi hija y no quiero que la dejen de buscar. Quiero saber qué pasó con ella".

Dos niños de 9 y 7 años quedaron sin su madre, "estamos en juicio por la tenencia de ellos. Antes no los podíamos ver pero ahora gracias a Dios sí", manifestó.

Sobre este caso que tiene relación con el de María Cash señaló que "me enteré de situaciones similares pero siempre terminaron encontrando el cuerpo por lo menos. Pero hay otros que no pasa eso, como lo que pasó con María Cash que nunca la encontraron. No entiendo cómo puede desaparecer así una persona, a menos que la hayan matado porque como sea se darían mañas para comunicarse con la familia. Ni María Cash ni Rosalía dejaron rastro".

Su mensaje

A las madres que atraviesan situaciones similares Nélida les dice que "no bajen los brazos, que sigan luchando, que no las podemos ver pero sabemos bien que ellas en algún lado están. A las mujeres que sufren violencia en sus hogares les pido que hablen, que no se callen, que no permitan que les pase lo mismo que a mi hija, que aún no sabemos dónde está, ni qué pasó, no tienen que esperar hasta llegar a eso".

"Si te golpearon una vez es muy probable que lo vuelvan a hacer, y si te dice que va a cambiar que lo demuestre pidiendo ayuda psicológica. Porque los maltratos si te lo hacen una vez te lo siguen haciendo. Les pido a las mujeres que le pongan un alto a la violencia", agregó.

Denuncias hechas

Nélida Silvia recordó que antes de que Rosalía desaparezca habían realizado denuncias en la Policía porque "él la golpeaba, incluso un día casi la mata porque la estaba ahorcando. Mi hija pasó cosas horribles. Cuando murió se confirmó que la mató, pensé que ella iba a aparecer cuando ocurrió eso. Yo la sigo buscando, seguimos compartiendo su caso para que vuelva", concluyó diciendo Nélida Silva, madre de Rosalía Quiroga.

Por la crisis, tuvo que suspender su tarea solidaria

Nélida Silva también creó un espacio para contener, pero no puede seguir funcionando por cuestiones económicas.

Tras la desaparición de Rosalía Quiroga, su mamá Nélida Silva inició una labor solidaria y de contención hacia mujeres víctimas de violencia y para que niños crezcan con valores; pero lamentablemente por la crisis económica se vio obligada a suspender esta actividad.

Tenía dos espacios, uno para niños que se llamaba “La Horita Feliz” destinado a niños de escasos recursos y otro en los que daba talleres para empoderar a las mamás.

Al respecto comentó que “hicimos el festejo del Día del Niño, pero después de eso, con mucho dolor tuve que decirles que tenemos que hacer una pausa porque no tengo dinero para solventar los gastos. Por ahora vamos a hacer un alto, hasta que pueda vender algo para tener y darles la merienda ya que todo lo hacemos a pulmón”.

Asimismo, indicó que “los niños siempre me preguntan cuándo vamos a volver con la merienda porque ya se habían acostumbrado. Se me hace difícil sostener todo eso ya que las mamás que vienen a los talleres lo hacen junto a sus bebés y yo les daba galletas o yogur”.

Finalizó diciendo que “queremos retomar pronto esto porque es importante enseñarles a las chicas a defenderse y realizar manualidades para que no dependan de nadie”.

Mural de homenaje

Para su cumpleaños, “siempre hacemos una suelta de globos, pero me fue imposible conseguir el helio por su costo, así que haremos un mural”, afirmó Nélida Silva.

Además, contó que el mismo será en homenaje a todas las víctimas de femicidios y se realizará en el barrio Evita, sobre calle Bolivia de la localidad de Caimancito, será pintado por todos los presentes, “que quede plasmado en esta obra de arte el deseo que tienen para mi hija y para todas las chicas que sufren maltrato o fueron asesinadas”, dijo.

“Me aferro mucho a las manos de Dios, él me sostiene y me da las fuerzas para salir adelante. El dolor es tan grande que no se puede soportar. A veces siento que me estoy hundiendo pero bueno, recuerdo esa cruz donde fue crucificado Jesús y me aferro a eso”, indicó.

Remarcó también que su familia la apoya mucho y se mantienen en pie con la esperanza de volver a ver a Rosalía.

Al respecto, relató que cuando ella desapareció “mi suegra decía que la sigamos esperando y para esta fecha le seguimos festejando su día”.

Siguió diciendo que “hay que preparar la torta y la comida, quizás ella llegue en su cumpleaños decía mi suegra que lamentablemente ya falleció. Antes de fallecer nos agarró de la mano y nos dijo que la sigamos esperando y que quizás ella llegue en su cumpleaños”.

Por esa razón, hoy le realizarán este homenaje manteniendo siempre viva la esperanza de poder encontrarla.