Hoy habrá paro decretado por Frente Amplio Gremial

Hoy habrá paro de trabajadores estatales de varios ámbitos del Gobierno provincial, por decisión del Frente Amplio Gremial que ya lo había resuelto antes de la última reunión con funcionarios provinciales en la negociación salarial.

El paro se decidió por la lucha por la recuperación de los salarios y en rechazo de los porcentajes de mejora ofrecidos por el gobierno.

Los referentes del FAG estuvieron debatiendo y analizando la propuesta salarial y decidieron que no hay razones para no llevar adelante la medida, al contrario. "Creemos que debe marcar un punto donde los trabajadores puedan manifestarse en contra de esta política sostenida del Poder Ejecutivo provincial de aumentar los sueldos por debajo de la inflación", explicó Susana Ustarez, de la Asociación del Personal de los Organismos de Control.

El paro será por 24 horas y será sin asistencia a los lugares de trabajo, tal como se había decidido en reunión la semana pasada entre los dirigentes del frente. Es también en el marco de un plan de lucha por la recuperación de los salarios frente al proceso inflacionario, al cual se suman los gremios docentes de Adep y Cedems.

Los gremios habían planteado al gobierno que la recomposición se nivele con la inflación a julio y seguir trabajando con la de agosto; y aclararon que para hacerlo hay que llegar a un aumento salarial del 27,3% total (el gobierno ya otorgó 20% en este año). Por eso la recomposición ofrecida del 10% dividida en un 4% para agosto y un 6% para octubre, fue rechazado por el FAG.

Otro de los reclamos es el pago del bono de 5000 pesos anunciado por el Gobierno nacional, el que la Provincia habría expresado su intención de abonarlo pero que estaría sujeto a un adelanto de coparticipación u otro recurso que lo permita. Pero que aún se desconoce y se podría anunciar el 15 de septiembre.

Se decidió el paro porque sólo hubo comunicación con autoridades por iniciativa de los dirigentes gremiales que la entablaron con el ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, quien les informó que no iba haber ningún comunicado y se mantenía lo que habían ofrecido. "Ni siquiera se dignaron en una comunicación formal, que tendría que haber sido anoche, sino muy temprano hoy (por ayer) y tuvimos que esperar pacientemente hasta el mediodía, especulaban seguramente que íbamos a dejar de lado esta medida. Nosotros la teníamos decidida y comunicada y la sostenemos porque no hemos logrado nada de todo lo que se planteó", dijo Ustarez.

Estimó que había una oportunidad de que el gobierno haga un reconocimiento mínimo al esfuerzo que está haciendo el trabajador, y consideró que el gobierno quiere tener conflicto con el trabajador que viene perdiendo desde hace tres años con la inflación.

Por ello Ustarez no descartó que continúen con nuevas medidas de fuerza, y que mientras tanto se mantendrán en contacto permanente y monitoreando la evolución de lo que plantearon, que incluye la devolución del seguro de sepelio del ISJ, y pase a planta permanente.

Además prevén continuar realizando reuniones de comisión entre los referentes gremiales, también para ver cómo se toma el resultado del Consejo del Salario por el que se busca un 33% para subir el piso salarial de la administración, que modificaría también jubilación.

Se pretende llegar a un 27,3% total para equiparar a la inflación, y estiman que no alcanza con el 10%, en dos tramos, ofrecido.

Upcn no adherirá a la medida de la fecha

“Upcn no va a adherir al paro del viernes, ya que la paritaria quedó abierta para nuevas discusiones y el diálogo permanente entre gremios y gobierno”, anticipó el dirigente de la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn), Luis Cabana, respecto a la medida de fuerza.

Es que Cabana explicó que en la reunión del miércoles entre el gobierno y los gremios no se dio a conocer la respuesta a los pedidos gremiales, que esperaban una nueva oferta de aumento salarial.

Explicó al respecto que ”el gobierno va a mantener la oferta de aumento para agosto de un 4%, más el reintegro de aporte jubilatorio del 11% hasta un tope de 2.000 pesos”, y que queda abierta la paritaria en forma permanente.

Explicó además que tratándose de un proceso de negociación aún vigente, no se pueden tomar medidas de fuerza, en referencia a las que fueron anunciadas para hoy por parte del FAG.

Sobre el bono de 5000 pesos

Sobre el bono de 5000 pesos, explicó que el gobierno tiene la voluntad de otorgarlo y que está tratando de gestionar los fondos a nivel nacional para conseguirlo.

“Se informará el 15 de septiembre, cuando nos volvamos a juntar a dialogar”, anticipó, asegurando que hay decisión política para ello.

Planteó por otro lado que si se concreta este monto anunciado por el gobierno, podría salir a la planilla complementaria.