Se presenta el disco del Quinteto Palacios Quiroga en el "Tizón"

Y este logro tiene el sabor del sueño que resultaba lejano y se cumplió. Es que, aunque el proyecto estaba dando vueltas en las cabezas de Cecilia Palacios y Daniel Quiroga desde hace mucho, recién hace un año se comenzó a realizar, y hace unos días se concretó del todo. "Para que bailen los muertos" es un disco exquisito que grabó el Quinteto Palacios Quiroga, apostando a la música instrumental.

El trabajo se presentará esta noche en el Centro Cultural "Héctor Tizón" (Hipólito Yrigoyen esquina Junín) a partir de las 21, con un concierto sumamente generoso con entrada libre y gratuita.

El quinteto está integrado por Cecilia Palacios, en flauta traversa; Daniel Quiroga, en guitarra; Luis Escalera, en contrabajo; Carlos Escalera, en violín; y Gustavo Valeriano, en charango.

Además, cuentan con Ricardo Maurín, que prestó su voz como invitado en uno de los temas.

Los músicos están muy felices porque como explica Daniel, "en un momento pensamos que no iba a salir, y que sólo iba a quedar en redes". Lo cierto es que finalmente las cosas se dieron.

El trabajo se grabó en Córdoba en el estudio Sonorámica del maestro Sebastián Ruiz.

"Es una producción que realizamos ya hace un año, y estamos contentos de haberla terminado porque fue un parto", dice Daniel, "el desafío era no grabarlo en Jujuy, sino grabar en un estudio grande y en vivo. Ya habíamos tenido muchas experiencias de grabar en estudios chicos, donde se va grabando de a uno y no se da la misma química. Siempre la música en vivo es más enérgica. Buscamos un estudio que satisficiera esa necesidad y lo encontramos en Mina Clavero, de Córdoba, un estudio de vanguardia", dice.

"Nos encerramos tres días a grabar en las sierras cordobesas, y logramos hacerlo lo mejor posible", continúa. "Fueron tres días a un promedio de diez horas por día de trabajo", explica.

El disco incluye obras de Daniel Quiroga como la que le da nombre al CD "Para que bailen los muertos", y "Don Puma"; obras de Ricardo Vilca, Daniel Vedia, Rolando Encinas y Máximo Puma.

Finalmente, y cerrando el CD, se suma una obra especial escrita para ellos, del joven rosarino Lautaro Reinoso. Se trata de una suite folclórica en cuatro partes (vidala, bailecito, zamba y chacarera). "Esta obra es un desafío porque se sale de lo que veníamos haciendo", dice Quiroga; "esta suite es un poco lo que venimos buscando con identidad para el futuro", asegura.

El prólogo del disco está escrito por Radek Sánchez Patzi de Tilcara, y cuenta con fotografías de Fito García, Hugo Nadalino y Blas Moreau.

"En el prólogo se habla del tema que lleva el nombre del disco, dedicado a los difuntos, y él dice que si uno tiene en cuenta a nuestros ancestros, a nuestros referentes, como es el caso de Ricarco Vilca o Máximo Puma, ellos nos van a marcar el camino. Nosotros tenemos un sonido diferente y otras búsquedas, pero si seguimos las huellas de ellos, posiblemente dejemos también la nuestra. Sin esa guía capaz que estaríamos perdidos", explica Quiroga.

El tema que le da nombre al disco fue compuesto por Daniel en el año 2002. "Nace de la magia del Día de los Fieles Difuntos. Esos días de noviembre, 1 y 2 en que uno está inmerso en la magia de esta tradición, y el recuerdo de niño de la inquietud que me generaba pensar en que las almas vienen y comen de nuestra ofrenda, fueron los factores que hicieron que me nazca este tema dedicado a los muertos. Ya que les ofrendamos comida y bebida, por qué no ofrendarles música, me preguntaba, y salió este tema.

El 5 de noviembre era el cumpleaños de Ricardo Vilca, el maestro humahuaqueño de quien Daniel y Cecilia son discípulos, y de quien además fueron sus amigos entrañables en vida". Por eso, el 5 de noviembre de hace muchos años, Daniel le regaló este tema a Ricardo. "Todo va de la mano, porque esa era una etapa en la que yo componía mucha música porque me contagiaba la energía de él (Vilca)", dice memorioso. Fue el tiempo en que aprendieron mucho de él, y en especial Daniel, experimentó su forma de crear. "Actualmente compongo poco, porque yo aprendí de la forma de Ricardo en la que uno necesita estar solo e inspirarse con algo", dice.

El disco físico llegó a sus manos el 21 de agosto.

Sobre el concierto de esta noche para presentar el disco, Cecilia explica que "pensamos en un espectáculo que sea accesible porque queremos que esté todo el mundo presente". "Cuesta mucho llevar adelante la música instrumental. A nosotros nos gusta mucho lo que hacemos y sentimos que aportamos. Así que pensando en que estamos a fin de mes, y en la situación económica que vivimos, decidimos hacer esta presentación con entrada libre y gratuita. Vamos a apostar a que la gente se pueda llevar el disco, que vamos a tener a la venta esta noche, a un precio muy popular. Es un esfuerzo que hacemos porque queremos que nos acompañen", expresó.