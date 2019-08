Los gremios dijeron que el gobierno no tiene interés en solucionar el tema de los sueldos

Jujuy amaneció este viernes con todas las dependencias públicas en paro, ya que los gremios decidieron avanzar con su amenaza en caso de no tener una solución a sus reclamos salariales.

Susana Ustarez, referente de APOC, afirmó que el gobierno tiene otras prioridades por delante antes que el sueldo de los empleados estatales. “Evidentemente no es una prioridad para el gobierno esta situación nuestra, de nuestro sueldo frente a la inflación. Son otras las prioridades, las cosas que convocan al gabinete y ocupan la atención del gobernador y los ministros y no atender a los trabajadores”.

Por otro lado, Ustarez dejó en claro que “el gobierno ha incumplido con su promesa y su palabra de que no íbamos a perder frente a la inflación. El gobierno no muestra interés en solucionar”.

Asimismo, la dirigente gremial cerró diciendo que ellos no querían llegar al paro pero no encontraron otra solución. “Nosotros no queremos el conflicto, hicimos todo lo posible para evitar medidas, pero no hubo resultados ni atención y por eso lo confirmamos hoy al paro porque el gobierno otra vez nos deja debajo de la inflación”.