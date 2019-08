¿Icardi a Boca? el xeneize intentará ficharlo hasta diciembre

Mauro Icardi ya sabe que no jugará en el Inter de Milan en lo que resta de la temporada. Los directivos ya le han confirmado que él no será tenido en cuenta por más que se quede en el club italiano entrenando. Y como si fuese poco, el plan de Icardi salió mal ya que no pudo llegar a un acuerdo ni con el Napoli y mucho menos con la Juventus. Pero en las últimas horas, volvió a resurgir la posibilidad de que Boca vuelva a tentarlo para que juegue en Argentina hasta diciembre, es decir, por cuatro meses.

Hace solo unas semanas, el propio director deportivo de Boca, Nicolás Burdisso confesó que se comunicó con el Inter y con su entorno para intentar traerlo al club para disputar la Copa Libertadores. El delantero lo rechazó porque su idea era otra: seguir en Europa y esperar a la Juventus.



Pero nada salió y Boca sufrió la durísima lesión de su 9 titular, Wanchope Ábila, que prácticamente está afuera de las semifinales de la Copa Libertadores por una avulsión en su aductor derecho. En este contexto, Boca haría un nuevo intento para tentar a Mauro Icardi.

Para el delantero, desde lo deportivo, la oferta es inmejorable ya que Boca podría enfrentarse a River en semifinales de la Copa Libertadores y está a tres partidos de ser campeón de América. Él no perdería ritmo de juego y Boca económicamente haría el esfuerzo para tenerlo. Cualquier cosa antes que estar seis meses sin jugar.

De esta forma, Boca podría ir nuevamente por Icardi. Posiblemente suene a locura, pero desde lo deportivo, todos salen beneficiados. ¿Será?