Dejaron paralizadas obras para instalar las cloacas

Los trabajos del tendido de red cloacal tan difundidos en Ciudad Perico, desde hace tiempo se encuentran paralizados.

Los vecinos del barrio 2 de Agosto fueron los primeros en denunciar que las obras de tendido de la red cloacal fueron abandonadas.

Ahora también son los vecinos del barrio Nuevo Perico que manifestaron que hace más de un mes también los trabajadores dejaron todo a medias por la falta de pagos. El proyecto de la instalación del servicio abarcaba 8 cuadras, justo donde se encuentra también el Colegio Secundario Nº7.

La directora de ese establecimiento secundario, Norma del Valle Torres, dijo que "nuestra escuela no tiene cloacas, y ya tuvimos problemas con el pozo ciego, porque se llena y debemos llamar para que se desagote. Entonces estábamos contentos con estas obras, pero es aquí el problema porque no se terminó la obra, entonces quedaron las calles intransitables por la cantidad de piedras y pozos abiertos y otros mal cerrados. Bueno, los obreros no trabajan porque no les pagaron, dicen que el Gobierno no le pagó a la cooperativa que estaba haciendo el trabajo. Ahora necesitamos que continúen la obra porque si empieza a llover, no se cómo vamos a entrar al colegio, encima de que ya en tiempo de lluvia entramos casi nadando al establecimiento".

Torres también manifestó que "los pozos que dejaron están repeligrosos, están abiertos sin señalización y totalmente expuestos para que cualquier habitante de este barrio pueda tener un accidente".

La directora también dijo que "nosotros necesitamos las cloacas, en realidad todo el barrio, pero nosotros particularmente tenemos un drama. Sucede que si bien nosotros tenemos los pozos para el baño, la empresa que construyó el edificio, hizo uno de los pozos sobre una vertiente, entonces el agua que se utiliza de forma normal más el agua de la vertiente, levanta un muy mal olor en tiempo de calor. Entonces vivimos haciendo el desagote para poder continuar con las tareas", señaló la directiva.

La presidente barrial del Nuevo Perico, DeolindaTolaba, manifestó que "pedimos que el Gobierno provincial se haga presente, le pague a la empresa, nosotros ya presentamos la nota del reclamo, pero cuando vamos para recordarles nos responden que la otra semana, la otra semana, pero nadie viene, ni los trabajadores se presentan para continuar con la obra, hace más de un mes que todo está abandonado".

Finalmente, la dirigente vecinal Tolaba dijo que "poco nos duró el sueño de tener cloacas, y eso que es un barrio con más de veinte años de existencia y nunca nos hicieron nada, ni una obra nos tocó, y ahora que por fin se acordaron del barrio, nos abandonan todo".

Parece que tiraron bombas

También la vecina Viviana Ajalla se mostró muy molesta con la situación: "Sabe, estamos peor ahora con estas calles donde han removido todo el ripio, no se puede transitar ni en auto, los pozos son una verdadera trampa de noche, están justo en el medio de las esquinas, con montículos de tierras desparramados por todos lados, parece que nos tiraron bombas y así dejaron tirando todo y lo peor, que nadie viene a informar que sucederá con esta obra inconclusa".