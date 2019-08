Hubo poco acatamiento al paro en las escuelas

Ayer se concretó el paro decretado por el Frente Amplio Gremial, en una jornada consensuada y anunciada desde el pasado 26 y confirmada ante el rechazo de la contrapropuesta planteada al Gobierno provincial en el debate salarial. No obstante, la medida no se sintió en las escuelas en las que hubo una baja adhesión a la medida, mientras los gremios docentes aseguraban que fue más alta en el interior.

El paro fue informado a través de la difusión de un acta firmada por Apoc, Cedems, Adep y Atsa, y se decidió que fuera "sin asistencia a los lugares de trabajo", abarcando a toda la administración pública.

Algunos docentes expresaron que no hubo adhesión en parte porque hay temor a que se efectivicen descuentos por plegarse a la medida de fuerza. En tanto, en el interior el panorama fue disímil y hubo mayor acatamiento a la medida.

Según el relevamiento realizado por El Tribuno de Jujuy hubo baja adhesión a la medida de reclamo y hubo gran cantidad de escuelas con nulo acatamiento, otros escasos y algunas donde el porcentaje de docentes que se plegaron osciló entre el 5 y 12 por ciento.

En el caso de la escuela 8 "Escolástico Zegada" de barrio San Pedrito el acatamiento fue de 3 docentes de los 24 con que cuenta, que representó un 12%; en la Alberdi, del mismo barrio, el acatamiento fue del 10%.

En las que más alto acatamiento hubo fueron las escuelas 435 "Humberto Agüero" de Alto Comedero con el 11%, y en la Escuela 447 de barrio El Chingo con un acatamiento del 12%. Si bien en la escuela Monteagudo por la mañana no hubo adhesión explicaron que se había informado que en la tarde serían 7 los maestros que adherirían, 30% de la planta de 24 docentes.

En la zona céntrica las escuelas tuvieron poco acatamiento. En la escuela "Juanita Stevens" el acatamiento fue de 4 docentes, y dos de servicio; en la escuela "23 de Agosto" de Cuyaya sólo un docente se adhirió al paro. En el barrio San Martín, la escuela homónima Nº 10 tuvo una adhesión del 2%, según explicó la docente Mirta Vidaurre.

Donde no hubo adhesión alguna a la medida de fuerza organizada por el Frente Amplio Gremial fue en la escuela Avellaneda de Bajo La Viña; lo mismo sucedió en la escuela Lavalle de avenida El Éxodo; también en la escuela "Rocha Solórzano" de barrio Cuyaya; y en la Nº 147 "Regimiento 20" de Chijra tampoco faltó nadie.

En tanto en las escuelas de nivel secundario también se informó que hubo poco acatamiento. En el caso del Colegio 3 "Éxodo Jujeño" según la consulta realizada por El Tribuno de Jujuy el acatamiento fue del 6%, y en la Escuela Técnica Nº 1 "Escolástico Zegada" aseguraron que adhirió el 5% de los docentes.

Esperan que no se descuente a los trabajadores que adhirieron

Susana Ustarez, de Apoc, entiende que debe aparecer una voluntad política para conciliar con los trabajadores.

Aseguró que no hubo cumplimiento de equiparar los salarios a la inflación y que pese a ello se les exige no parar.

Una de las referentes del Frente Amplio Gremial, Susana Ustarez, quien representa a la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc), explicó que a nivel general en el ámbito de la administración pública hubo adhesión, pero se vio entorpecida por la desinformación debido a la inmediatez de su confirmación, luego que no lograran respuestas formales del Gobierno provincial. Planteó que la amenaza de “descuentos” en los salarios ante la adhesión fue determinante.

“El paro sin asistencia fue de manera bastante extendida y se han sumado trabajadores que luego de haber ido a trabajar se retiraron. Acá hubo un problema de comunicación a las bases ayer (por el jueves), cuando el Gobierno se tomó toda la mañana para dejar una respuesta negativa. Entonces todo esto se ratificó, pero muchos esperaban una asamblea”, precisó.

Por otro lado, aseguró que el paro fue afectado también debido a que hay trabajadores que por su situación no pudieron sumarse a la medida. “Querían hacer la medida pero estaban presionados porque no tienen estabilidad laboral, pueden ser sumariados, porque hay este tipo de cosas en las reparticiones y no pudieron hacer paro, pero acompañaron a las asambleas y manifestaron su apoyo”, precisó.

Explicó, sin embargo, que están conformes en torno a la respuesta de las bases. Sostuvo que los trabajadores están luchando dentro de lo que es el cuidar sus salarios, porque pesó el temor de que les descuenten un día de trabajo.

“Ha pesado la amenaza del gobernador clara de descontar un paro que ellos mismos causaron, un paro que implica su propio incumplimiento a algo básico, mínimo que se le estaba pidiendo”, sostuvo Ustarez. Criticó el modo en que el gobernador Morales llamara a la “reflexión” a los trabajadores y aseguró que faltó que se llamara a “pedir perdón” al estilo de los dichos de la legisladora Elisa Carrió.

Es que entiende que con ello el primer mandatario provincial “no hizo lectura del esfuerzo que también están realizando los trabajadores por afrontar su vida con sueldos que están muy por debajo de la inflación por tres años, y seguimos bajo la inflación”, aseveró. Desmintió que el gobernador haya nivelado los sueldos a la inflación, y que no se alcanzó el 27,3% que habían requerido para nivelar julio y no se otorgó; y que están 2 puntos por debajo de la inflación, y por ello prevén seguir con el plan de lucha iniciado.

Planteó que quieren del Gobierno soluciones al atraso salarial de tres años, ya que hubo un “agosto negro” con salarios al nivel del mes de mayo. “Como no cumplió su compromiso y su palabra empeñada, esperamos que el gobernador no descuente esta jornada a los trabajadores. Si lo intenta hacer vamos a mantenernos a la defensiva en lo que hace a buscar mecanismos que impidan esta afectación”, apuntó.

El gobernador los instó a trabajar

El gobernador Gerardo Morales se refirió al paro del Frente Amplio Gremial y aseguró que la provincia no puede dar otra oferta de aumento. Consideró que “es un incremento por arriba de la media, que está en el marco de las posibilidades de la Provincia. No vamos a poner en riesgo el pago de sueldos” .

Se dirigió también a los trabajadores y expresó: “Los convoco a reflexionar, seguimos teniendo un diálogo abierto, nuestros ministros van, somos un gobierno que escucha”,

Luego pidió a los gremios que analicen lo que este paro causaría e instó a volver a las oficinas a trabajar.

Sobre el bono de $5 mil aseguró que “no hay recursos para implementarlo”.

En tanto, el Gobierno expresó mediante gacetilla que las distintas áreas de gobierno tanto educativas como de otras reparticiones, cumplieron su tarea normal en tiempo y forma. Informaron que tanto el Ministerio de Gobierno y reparticiones de dependencia provincial tuvieron asistencia del 100%, según afirmó el ministro de Gobierno, Agustín Perassi.

Agregó, además, que “en los otros organismos del Estado, también hubo un alto nivel de presentismo”.

También aseguró que las diferencias entre los gremialistas y el Gobierno son lógicas, en donde por un lado se reclaman mejoras salariales para los trabajadores y por el otro, existe una responsabilidad del Gobierno de no prometer algo que no se pueda cumplir.