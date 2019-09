La adhesión a la medida fue mayor en colegios del interior

En el interior de la provincia, la medida de fuerza convocada por el Frente Amplio Gremial (FAG) registró mayor acatamiento a diferencia de la adhesión que hubo en las instituciones educativas de la capital.

Pese a que fue dispar, los porcentajes de adhesión rondaron entre el 30 y el 40%, aunque también se registraron colegios en los que al acatamiento fue nulo.

Tras un relevamiento de El Tribuno, se pudo saber que en San Pedro y La Esperanza, de acuerdo a los datos del turno mañana, tanto en nivel primario como nivel secundario, la adhesión se consideró dispar.

En San Pedro el acatamiento en el nivel primario rondó entre el 30 y el 100% en diferentes instituciones.

En lo que respecta al nivel secundario la adhesión fue de entre el 30 y el 50%, mientras que los docentes de los colegios privados, ninguno se adhirió a la medida.

Por su parte, en los ámbitos de la salud, en el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y en la Municipalidad, la adhesión al paro no superó el 20%.

En la localidad de Tilcara en la Escuela Normal de nivel secundario y en la escuela Sarmiento de nivel primario, la adhesión a la medida de fuerza fue del 40%.

El impacto en La Quiaca también fue dispar pero con mayor acatamiento que en capital. En lo que respecta al nivel primario la escuela "Domitila Cholele" Nº 404 registró una adhesión del 40%, en la Escuela de Frontera Nº 1 "General Manuel Belgrano" fue del 30% al igual que en la escuela "Antártida Argentina" Nº 113 y en la escuela Nº 440 "Batalla de Quera". Y en las escuelas Normal nivel medio, Comercial y Técnica el acatamiento fue nulo ya que los descuentos por presentismo van desde los 2.000 a 5.000 pesos, dependiendo la antigüedad de los docentes. En Palma Sola el paro en la escuela "Pedro Ortiz de Zárate" fue del 80% en tanto los porteros de la secundaria fue del 100%.

En tanto que en Humahuaca, el Colegio Polimodal Nº 8 "Juana Azurduy" registró una adhesión del 90%. En lo que respecta a las escuelas de nivel primario Nº 408 y Nº 442, directamente no se registró actividad áulica. La Escuela Normal y el Secundario Nº 25 alcanzaron un 20% de adhesión.

Otro fue el caso en la ciudad de Perico donde el paro no afectó las clases ya que el acatamiento fue bajo. Se pudo observar que la mayoría de las escuelas trabajó normalmente, al igual que en el departamento de Ledesma. Mientras que el acatamiento a la medida de fuerza en Palpalá fue casi nulo tanto en escuelas de nivel medio y primario de los dos turnos.

Para Cedems hubo gran adhesión

Para el referente del gremio de los docentes del nivel secundario y superior (Cedems), Jorge Montero, el acatamiento fue bueno, especialmente en el interior. Sostuvo que la adhesión según lo relevado por el gremio rondó un 65% especialmente en la zona de los Valles, pero que faltaban números de Quebrada y Puna. “Estamos hablando de un 60 a 65% en la zona del Ramal, y en el Norte también se mantienen las cifras por los registros que fuimos sacando y nos están pasando de Abra Pampa y La Quiaca. En capital se reduce a un 45%”, dijo.

Planteó que no habrá asamblea docente este fin de semana y que se prevé ahora una reunión con el frente gremial durante la semana que se inicie, y es que aseguró que se prevé tratar el plan de lucha hasta la próxima reunión cuando se reanude el cuarto intermedio, el 16 de septiembre.

Sucede que los docentes de nivel inicial y primario aún rechazan, al igual que sus pares que integran el frente, el incremento salarial ofrecido por el Gobierno del 10% en dos tramos por considerarlo “insuficiente”. Es que entienden que no refleja en lo más mínimo la situación inflacionaria que vive el país.

Por otro lado, destacó que un ítem positivo es que se prevé pagar desde Educación planillas complementarias del año 2004 a 2016, y que se liquidará en septiembre. Se trata de sueldos pendientes que no se pagaron hasta el 2012, y se estima que se cargarán luego los del 2013 a 2018, vinculados a situaciones particulares de los docentes porque no se agilizaron los trámites, que dificulta la posibilidad de que cobren incluso durante un año.

En relación a la grilla del Ministerio de Educación por la que se opusieron ambos gremios, Montero recordó que Cedems presentó un “recurso de revocatoria” para que la Justicia determine el reclamo. También habían pedido la unificación de la Junta de Calificación que también fue rechazada, ya que la voluntad de los docentes es que se convoque a elección de dicha junta, algo de lo que aún no hay novedades desde la cartera educativa.