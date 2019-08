La nieta de uno de Los Chalchaleros "truca" los cielos de sus fotos

Conocida como "Tupi", Martina Saravia es hija y nieta de Los Chalchaleros, y también travel influencer. Es decir: alguien con muchos seguidores en las redes sociales que viaja por el mundo y se dedica a compartir sus experiencias y sus fotos. Tupi Saravia finalmente se hizo famosa en todo el mundo pero por otro motivo: en los cielos de sus fotos aparecen siempre las mismas nubes. ¿Cómo es posible? Tupi usa una aplicación que permite agregar a las fotos cielos luminosos, aunque siempre con las nubes repetidas.

"No importa donde viaje, siempre la sigue la misma nube", escribió un usuario de Twitter, en un detalle que se convirtió en la "comidilla" de la red social por una horas. Pero nadie imaginó que la novedad iría a trascender fronteras. Un reconocido comentarista social media del Reino Unido se hizo eco de las nubes multiplicadas de la travel influencer argentina, y la noticia llegó también a los portales europeos.

En las fotos se la ve a la hija de Facundo Saravia viajando por Italia, Tailandia o Indonesia, y las nubes son siempre iguales.

This travel ‘influencer’ spookily has the same clouds in every photo. 😲🤔😆 pic.twitter.com/uYzXhTiRJp