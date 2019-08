Tiroteo en Texas: al menos 5 muertos y 21 heridos por disparos de un atacante desde un auto

Al menos cinco personas murieron y otras 21 resultaron heridas de bala por disparos de un tirador en una zona entre las ciudades de Midland y Odessa, del estado norteamericano de Texas.

"Consideramos que son dos tiroteos desde dos diferentes vehículos", afirmó la policía de Midland al comienzo de la investigación del caso. En tanto, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que estaba al tanto de la situación.

El colectivo de animalistas que no junta gallos con gallinas porque "no quieren que las violen"

Luego, el portavoz de la ciudad de Odessa, Devin Sánchez, señaló a medios locales que un atacante estaba disparando desde un vehículo de la marca Toyota en las inmediaciones de varios centros comerciales.

El Departamento de Policía de Midland, no descartó en un primer momento su página web, de que se trate de dos tiradores a bordo de vehículos distintos. Sin embargo, poco después precisaron que se trató de un solo atacante, que fue abatido. El agresor murió por los disparos recibidos en la ciudad de Cinergy.

"No hay ningún tirador activo ahora. Todas las agencias están investigando informaciones de posibles sospechosos", concluyó la policía.

