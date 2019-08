Mujer policía se puso celosa y desfiguró a la ex de su novio

Una mujer policía, de unos 22 años, se puso celosa de la ex de su novio, se presentó en la puerta de la casa de la víctima y le propinó una brutal paliza frente a los hijos de la afectada, un nene de 2 años y un bebé de 4 meses. La situación fue presenciada por el hombre en cuestión, que había ido a buscar a los pequeños para llevarlos a pasear. El dramático suceso ocurrió en la localidad bonaerense de Pontevedra.

El hecho ocurrió en la puerta de la vivienda de la víctima, situada en la calle Ushuaia al 4400, partido bonaerense de Merlo. Un hombre de 26 años fue a buscar a sus hijos a la casa de su ex pareja para llevarlos a pasear. La mujer, Romina de 30 años, le ofreció ingresar a su hogar porque los nenes todavía no estaban listos. Media hora después, apareció la novia actual del sujeto, a los gritos, pidiendo explicaciones.

La dueña de la casa escuchó bocinazos que provenían del exterior de su hogar y, por lo tanto, abrió la puerta para saber qué estaba sucediendo. "Vi a la novia de mi ex enfurecida, corriendo hacia mí. Me agarró de los pelos, me tiró al piso y me rasguñó toda la cara. Mis hijos estaban viendo todo, el nene de 2 años no paraba de llorar. Tengo mucho miedo, es la segunda vez que esta joven se presenta alterada en la puerta de mi casa. Sin embargo, la ocasión anterior no había llegado a tanto", dijo la víctima a cronica.com.ar.

Agregó: "Mi ex pareja fue testigo, él vio todo. Sin embargo, minimizó la situación, no intervino, solo se acercó a ver lo que estaba pasando con el bebé de cuatro meses en brazos. Cuando la mujer dejó de pegarme, mi ex quiso llevarse a pasear a los nenes igual. No lo dejé de ninguna manera".

Tras ser víctima del brutal episodio, Romina se enteró que la agresora estaba embarazada y que trabaja para la Policía de la Provincia, según aseguró. Además, contó que su ex pareja también realiza tareas pero para la Policía Federal. La afectada realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Merlo. La acusada aún no recibió ningún tipo de sanción.