El Frente Amplio gremial espera propuesta

Frente Amplio Gremial participará mañana en la tarde de una nueva reunión de negociación paritaria, donde esperan que haya una propuesta del gobierno provincial de adecuación salarial ante la pérdida de poder adquisitivo. Prevén tratar paritarias retroactivas al mes de julio, y la incorporación a planta permanente de sectores excluidos.

La titular de Apoc Susana Ustarez aclaró que se había previsto suspender medidas hasta la reunión de mañana, que se concretará a las 18 en el SUM del Ministerio de Desarrollo Productivo, donde prevén escuchar la oferta del gobierno provincial, y en caso de que hubiera alguna se podría debatir en asamblea posterior. Acaró que no habrá ninguna movilización.

Recordó que en abril habían acordado con el gobierno una reunión en julio que no se cumplió, en que la inflación superó el 3 %, y que la reunión de ahora viene con un retraso.

No obstante, anticipó que es probable que no surja una propuesta a juzgar por las reuniones de negociación anteriores en que se observa que se suele dilatar las reuniones con el argumento de que no hay fondos, mientras hay otros temas que se pueden abordar como pase a planta permanente. Dijo que suelen extenderse las negociaciones y se pagan porcentajes menores a los que marca la inflación por lo que detalló, ”en marzo la inflación fue del 5% y cuando nos dieron el primer aumento del 10% ya la inflación era del 13,5 %”, dijo y aseguró que no se contempla cómo se afronta.