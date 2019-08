Gremios pasaron a un nuevo cuarto intermedio

El Frente Amplio Gremial (FAG) de Jujuy, que agrupa a la mayoría de los trabajadores provinciales, y autoridades del gobierno de Gerardo Morales reabrieron hoy las discusiones por una recomposición salarial, aunque no hubo definiciones porque las partes esperarán los datos del Indec sobre la inflación de julio.



En la reunión con el ministro de Trabajo de Jujuy, Jorge Cabana Fusz, que pasó a cuarto intermedio, los gremialistas reclamaron un aumento salarial del 15%, además de revisar la pérdida del poder adquisitivo de los últimos tres años, mientras que el gobierno ofreció equiparar la inflación de este periodo.



"Desde el gobierno no realizaron un ofrecimiento concreto porque pretenden analizar por un lado los aumentos del año 2019 y por otro los de los años anteriores", señaló Susana Ustárez, de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (Apoc).



Las partes convinieron que la próxima reunión se realizará el día posterior a que se conozcan los indicadores de inflación de julio que publicará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en relación al mes de julio.



"Nuestros sueldos arrancaron este año con un deterioro que está en el orden del 25%", afirmó Ustárez. Dijo que requerirán que el nuevo aumento "contemple la proyección hasta la próxima recomposición salarial".



Por su parte, Cabana Fusz señaló que el "gobierno hizo una propuesta para equiparar el salario por el año 2019", aunque admitió que "sabemos que ya existe un desfasaje en cuanto al salario de los trabajadores respecto de la inflación vigente".



El funcionario aseguró que se "seguirá negociando para proyectar como se llega a octubre", y aclaró que "no hay un porcentaje concreto ofrecido".



Expresó además que la pérdida del poder adquisitivo de los años anteriores tendrá un tratamiento especial y se discutirá una vez que se retomen las reuniones de paritarias, lo cual estimó se concretaría la semana próxima.