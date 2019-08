Alfredo Casero cruzó al Indio Solari por defender a Cristina: "Otro rico que vive de los pobres"

"Cuando veo que se están muriendo los pendejos, de alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo. No soy ni la rata kirchnerista, ni la grieta ni nada. Vi una sociedad que vivía mejor. No tuve la suerte de ver presidentes respetables que puedan hablar a los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta. Después apareció lo de los choreos y qué se yo. Creo que si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarte algo".