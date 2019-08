Cristiano Ronaldo dio el visto bueno para jugar con Mauro Icardi

Se conoce que el delantero argentino tiene un conflicto con el entrenador del Inter y por no renovar, no será tenido en cuenta por el director técnico Antonio Conte. Lo hace saber el club al remarcar que el jugador ya no está en sus planes y que no será anotado en la lista de futbolistas para la Champions League. Icardi se sube al desafío al retrucar que no tendría problemas en permanecer dos años sin jugar mientras continúa cobrando su contrato vigente. ¿Cómo se podría resolver este conflicto? Cristiano Ronaldo lo sabe.

Según afirma la Gazzetta dello Sport, CR7 cree que Icardi es el jugador ideal para complementarse en ataque. “Es un faro y abre espacios vitales”.

El poderoso equipo de Turín, acostumbrado a desfilar en el Calcio pero con la deuda en Europa, busca un centrodelantero y el principal apuntado era el belga Romelu Lukaku. Es más, había trascendido la chance de un trueque entre el punta del Manchester United y Paulo Dybala.

El entrenador de la Juve, Maurizio Sarri tiene varias alternativas en su plantel pero ninguna de ellas parece haber cumplido las expectativas. En este rubro, el mercado de pases todavía promete moverse y es probable que tanto Mario Mandzukic como Gonzalo Higuaín sigan los pasos de Moise Kean (fue al Everton) y busquen nuevos rumbos. El argentino podría pasar a la Roma.

Mientras tanto, Icardi tironea de la cuerda. Pese a la recomendación de los dirigentes del Inter, el delantero desechó ofertas de Napoli y Roma. Para él hay dos destinos posibles: o cumple su deseo de ser vendido a Juventus o se queda cumpliendo su contrato sin jugar en Inter.