Para Conmebol se debería haber utilizado el VAR en el partido entre Argentina y Brasil

Wilson Seneme, titular de la Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana, admitió que había evidencias para que el referí revisara la jugada del penal a Otamendi. Qué dijo sobre la acción entre Agüero y Dani Alves.

“En la jugada de Nicolás Otamendi, que es un centro de un tiro esquina, vemos evidencia de revisar una jugada", señaló el árbitro brasileño en una entrevista con Fox Sports. "Esa jugada post partido fue revisada con los jueces y dimos una devolución general diciendo que era una acción en la que había que darle al árbitro una segunda oportunidad", agregó.

La jugada del penal no sancionado sobre Otamendi

"Cuanto más evidencias tengo de una jugada, mejor para el árbitro. Lo peor que puede pasar es que haya una jugada con evidencias para revisión y que la gente pregunte '¿y por qué no la revisaron?'. Es lo que no queremos que pase en un partido y estamos tratando de evitarlo", continuó Seneme, que aclaró: "En la otra jugada, no. Allí hay un pisotón del delantero (Kun Agüero) al defensor (Dani Alves). Ahí no hay evidencia para una revisión”.

La polémica de Dani Alves y el Kun Agüero

"El VAR es un asistente que invita al árbitro a una revisión cuando hay evidencias de un potencial error claro. Por eso la mayoría de las veces que hay una revisión es porque desde la cabina ya han visto esa evidencia", explicó Wilson Seneme y añadió: "Luego, cuando se produce la revisión, el árbitro central es quien toma la función del VAR, pasa a pedir las cámaras, los diferentes ángulos y evalúa la jugada. Cuando está de acuerdo, confirma el penal. Pero por ejemplo, en la final de la Copa América, el árbitro cobró penal, lo revisó y no por eso cambió su decisión".

Finalmente, avisó que están trabajando para que en un futuro la comunicación del VAR sea abierta para que la gente entienda lo que es lo que está pasando y así evitar sospechas.

Héctor Baldassi, exárbitro argentino e integrante de la Comisión de Árbitros, apoyó a Wilson Senenme y defendió el uso de la tecnología. “La interpretación va a seguir estando. Pero hay cosas que son fácticas, que no hay interpretación. El VAR te puede ayudar en jugadas donde uno no vio si fue dentro o fuera del.área o si hubo o no offside", aseguró. "Hoy no hay un gol con la mano porque vas al VAR, te salva y podés anularlo", cerró.