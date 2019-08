La UTA reclamó el pago de salarios y advirtieron medidas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) regional Jujuy, que nuclea a unos 1.600 trabajadores, afirmó hoy que las empresas de transporte adeudan salarios correspondientes al mes de julio y el medio aguinaldo, por lo que reclamaron que el pago se realice con el aumento de 20% alcanzado en las negociaciones paritarias y advirtieron posibles medidas de fuerza.



El secretario general de la UTA-Jujuy, Sergio Lobo, dijo que "la semana que viene se vence el plazo para que las empresas paguen los salarios y aún no tenemos novedades sobre la acreditación de los mismos".



El conflicto salarial de los trabajadores del transporte público urbano e interurbano en julio provocó un paro de ocho días, en reclamo a salarios adeudados y el pedido de aumentos de suelos en el sector.



El sindicalista señaló que buscarán mantener una reunión con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para exponer la situación que "afecta a más de 1.600 trabajadores y que venimos arrastrando desde el mes de marzo".



Lobo refirió que la espera de los trabajadores se extenderá "hasta este viernes", al tiempo que no descartó posibles medidas de fuerza, "si las empresas no cumplen con lo acordado durante los días del conflicto laboral".



En ese sentido detalló que las firmas que tienen a su cargo el servicio público deben cumplir con el pago salario en los primeros cuatro días hábiles de cada mes, "situación que aún no se concretó".



La UTA reclamó que la Cámara de Transporte provincial acepte los aumentos salariales del 20% que se estableció a nivel nacional, para compensar "la pérdida del poder adquisitivo en los últimos años".



"Tenemos que cobrar los porcentajes del 20% del mes de junio, julio y aguinaldo y dos cuotas vencidas de adicionales no remunerativos, que hacen un promedio de $30.000", precisaron.