Sol Pérez sueña con ser diputada: "Quiero ayudar a la gente"

Sol Pérez sorprendió a todos cuando anunció que le gustaría entrar en el mundo de la política. Lo hizo en el programa "Infama", conducido por Pía Shawn.

"Sí, me gustaría entrar en la política. Quiero ser diputada, pero no quiero un peso de la política. No quiero cobrar", dijo.

"Siento que lo que pasa hoy en día es que los que llegan al poder no son los que realmente tienen ganas de ayudar. Todos nos convertimos en piezas de ajedrez de los que tienen mucho dinero y nos mueven y nos cuentan lo que queremos escuchar", manifestó.

Luego, consideró que Amalia Granata fue quien abrió el camino a la política para las mujeres del medio: "Ella abrió un camino, hay que tener demasiada garra para ser mujer y del medio, para cambiar y meterse en la política y ayudar. Me alegra que la gente empiece a confiar en ella. Aunque esté en la vereda opuesta, para plantarse en la política hay que tener unos ovarios enorme. Más aún viniendo del medio y siendo mujer".

"Me parece que en este país somos muy egoístas, muy individualistas, que votamos con el bolsillo y sólo pensamos en cómo nos va a ir mejor a nosotros mismos, y no vemos que hay gente muy necesitada. Me pasa con el tema de la inseguridad, ya que si salto a favor de un chorro me dicen 'garantista' y no es así porque hay que hacerse cargo de la situación, de que hay gente que nace fuera del sistema", dijo la panelista quien además estudia Derecho.

Sol contó que su pasión por la política y la función social surgió tras la trágica muerte de su abuela, en 2016. "Mi abuela murió atropellada en un accidente. Para mí fue un antes y un después, me marcó de por vida en la forma de encarar un laburo, una relación, en todo", explicó.