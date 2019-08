El Indio Solari, contra el gobierno de Mauricio Macri: “Se tienen que ir, si no me tengo que ir yo”

El Indio Solari había firmado el domingo una solicitada en apoyo a la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a una semana de las PASO. Ahora, en una entrevista radial, le puso voz a las duras críticas al gobierno de Mauricio Macri: "Esta gente se tiene que ir. Si no, me tengo que ir yo". El músico, además, confirmó que "es muy difícil" que se vuelva a presentar el vivo y dijo sobre CFK y las causas judiciales: "Si todavía no la embocaron es porque es está muy difícil encontrarle algo".

"Están haciendo lo que quieren, eso a mi me pone inquieto. Sabés que no tengo un motor político. No me gusta ese nivel de mirada de la sociedad, pero cuando veo que se están muriendo los pendejos no hay tu tía. De alguna manera esta gente se tiene que ir, sino me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja. Yo no voy a soportar otra vez... no soy ni la rata kirchnerista ni la grieta, ni nada", dijo Solari en diálogo con el programaBig Bang de Radio El Destape.

El músico comenzó así la entrevista: "Estoy como el culo no por la enfermedad sino por cómo están las cosas, estoy odioso, se están muriendo pibes. De salud estoy bien, tengo el despelote que no me acuerdo de los horarios...".. Dijo esto último en referencia a las consecuencias de la enfermedad de Parkinson que sufre.

"Estamos gobernados por el FMI, no por este gobierno", dijo Solari en otro tramo. Añadió: "El 2001 no está tan lejos. Alguien que me diga que no sabe a quién votar... ¿Cómo no sabés a quién votar? Están recagando el país".

Respecto a la música, Solari reivindicó la etapa solista de Gustavo Cerati y precisó que, de Soda Stereo, solo le gustó la canción Ella usó mi cabeza como un revolver.