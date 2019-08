La Policía investiga el incendio de dos automóviles estacionados

El jefe policial Ariel Costilla informó que se produjeron dos incendios en Libertador, el primero en una vivienda por el cual intervino personal de Bomberos de la Policía perteneciente a la Unidad Regional 4, que de acuerdo al informe presentado por el cuerpo de bomberos se habría producido por un desperfecto eléctrico generándose daños en artefactos que estaban dentro del domicilio y el techo, sólo se registraron daños materiales.

En el otro incendio se vieron involucrados dos vehículos que estaban estacionados en una especie de garage improvisado que habían sido dejados para su reparación, ya que no estaban en uso.

Uno de los vehículos se quemó totalmente y el otro de manera parcial, "por la información que brindó el morador de la vivienda no sospechaba de alguien en particular, de todas maneras se hicieron actuaciones para deslindar responsabilidades, porque el propietario no podía sindicar o que hubiera sido ocasionado en forma adrede".

Por último, informó que se sigue investigando y a la espera de nuevos datos que pudiera aportar el propietario de los vehículos, de forma cierta para identificar a alguna persona, y de surgir novedades se informará al fiscal actuante.