Ordenan entrega "inmediata" de software para el escrutinio

La Justicia ordenó ayer al Gobierno que entregue el "software" que se utilizará para el procesamiento de los resultados provisorios de las próximas elecciones Paso "para su puesta a disposición de las agrupaciones políticas". La medida que establece la entrega de esa plataforma informática fue dispuesta por la Cámara Nacional Electoral (CNE), que envió la resolución a la Dirección Nacional Electoral (DNE), dependiente del Ministerio del Interior.

Los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía resolvieron "intimar a la Dirección Nacional Electoral a efectos de que proceda a dar inmediato cumplimiento a la entrega del software para escrutinio provisorio" y recordaron todos los reclamos previos y el "incumplimiento" del Poder Ejecutivo a esas peticiones. Al mismo tiempo, dispusieron informar a "los jueces federales con competencia electoral de todo el país y, por su intermedio, a las agrupaciones políticas reconocidas en sus respectivas jurisdicciones", según la resolución.

Corcuera y Dalla Vía, con la actuación del secretario de la Cámara Nacional Electoral Sebastián Schimmel, recordaron que esa Cámara "reivindicó el derecho de las agrupaciones políticas a obtener -en los términos del artículo 108 del Código Electoral Nacional- una copia del software que se utilizaría para el procesamiento de los resultados provisorios, con el objeto de efectuar las comprobaciones pertinentes". Y, resaltó que en otra resolución -96/05-, "se dispuso con carácter genérico que -en lo sucesivo- dicho software debería estar "a disposición de las agrupaciones que participen en los comicios, 30 días antes del acto electoral".

Tras reseñar otros reclamos, los jueces advirtieron que "ante el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional, mediante oficio Nº 4609/19 se reclamó la remisión del software de escrutinio provisional para su puesta a disposición de las agrupaciones políticas".

"Sin embargo, mediante nota Nº 2019-65232557-APNDNE, la Dirección Nacional Electoral informa que recién daría cumplimiento a las previsiones del artículo 108 del Código Electoral Nacional ‘48 horas antes de la fecha establecida para cada jornada electoral", plazo que resulta a todas luces insuficiente para el cumplimiento de su finalidad" razón por la que ahora intimó a las autoridades.

Experiencia de funcionamiento del nuevo sistema informático

El kit tecnológico está compuesto de una netbook del Programa Conectados, más una impresora multifunción y dos módems gsm.

(Por Ing. Carlos Catacata) El viernes 19 de julio, en Jujuy como el resto de las provincias de Argentina, se realizó un simulacro de escrutinio provisorio, organizado por la Dirección Nacional Electoral. La escuela Nº 396 “Dr. A. Rocha Solórzano” fue una de las seleccionadas para este simulacro, en donde se expuso el funcionamiento del nuevo Sistema Informático y de procedimientos a cargo de la empresa Smartmatic.

Estaba previsto en horas de la mañana, pero se demoró por la ausencia de los responsables de la gente del Correo Argentino (demoras en la provisión de elementos y personal). Con la presencia de militares, directivos de la escuela, fiscales tecnológicos de diferentes partidos y referentes del Ministerio del Interior, se llevó a cabo la transmisión de los telegramas.

El responsable del Correo Argentino, personal contratado para este simulacro, procedió al armado del kit tecnológico, el cual está compuesto de una netbook del Programa Conectados, más una impresora multifunción y dos módems gsm con sus respectivos chips de transmisión (ambos de la misma empresa). Al encender la netbook la misma no encendió en el primer intento, luego en el segundo sí. El mismo lleva un sistema operativo modificado y el ingreso de las claves través del token y procedió a poner en inicio el funcionamiento del sistema de transmisión.

Se transmitieron 13 mesas a razón de 40 segundos por mesa, las mismas nos comunicaron que iban dirigidas a Barracas - Bs. As.

En primera instancia no podíamos tener acceso a lo que se transmitía y teníamos que tener una distancia de 2 metros a los equipos de transmisión. No podíamos tener acceso a los telegramas y sí se habían enviado correctamente.

Los telegramas eran hojas preimpresas con números legibles, por lo cual no sabemos cómo va a funcionar si las hojas son escritas a mano y luego del manejo de los presidentes de mesa y transporte. No se tiene un registro de los metadatos de los documentos enviados (PDF) y si el envío es encriptado tanto de envío y llegada. En estos casos la señal de transmisión fue óptima puesto que en la escuela había 7 personas como máximo, pensando que también haya un celular por persona. Ahora en los días de las elecciones en las escuelas va a haber muchos celulares los cuales pueden llegar a colapsar las celdas de las antenas y por ende ralentizar los mensajes, llamadas y este tipo de transmisión de documentos. Sin contar que todo esto desembocara en Barracas la cantidad de telegramas de todo el país.

Si no se puede realizar la transmisión ya sea por esta forma, se realizará de la manera tradicional, enviando los telegramas en sobres a los puntos de distribución.

La empresa Smartmatic no entregó los códigos fuentes del sistema implementado, el manejo de bases de datos y su puesta en cero para el inicio. No se pudieron comprobar en el simulacro si lo que fue enviado desde las diferentes provincias corresponden a lo que llegó a Bs. As (trazabilidad).

El Frente de Todos presentó un amparo para dejar sin efecto la utilización de este sistema por tener muchos interrogantes tanto en el procedimiento como en el manejo del sistema.

Recurso de amparo

El Frente de Todos presentó ante la Cámara Nacional Electoral un recurso de amparo contra la empresa Smartmatic, para que se ordene su “apartamiento inmediato” de las tareas del escrutinio en los comicios del próximo domingo.

El espacio, a través de sus apoderados, solicitó que “se deje sin efecto la aplicación del proceso de digitalización de los telegramas de escrutinio de cada mesa” en las próximas elecciones, tanto en las primarias, como en las generales y en una eventual segunda vuelta. Para el Gobierno, presentar un amparo a cinco días “de la elecciones solo busca cuestionar el proceso electoral de manera irresponsable”.

En el escrito, el frente opositor advirtió que “la implementación del servicio contratado (por el Estado nacional) lesiona, restringe y altera en forma actual e inminente derechos y facultades de los partidos políticos” y de los candidatos que van a competir.

Además, consideró que “el nuevo sistema de digitalización y transmisión afecta los derechos de toda la ciudadanía a la información y a participar de una elección transparente, que genere certeza sobre los resultados y, por tanto, la legitimidad de la autoridad de los representantes que resulten electos”. En este sentido, el PJ reclamó que “se ordene el apartamiento inmediato” de esa compañía hasta tanto “se resuelva la cuestión de fondo”. Antes de presentar el recurso, el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, señaló que el espacio apunta a que “el domingo a la noche la transmisión de datos que se haga refleje lo que la gente votó, lo que ocurrió en cada mesa de votación en todo el país”. A la vez, el apoderado detalló que existe una serie de cuestiones, además de la transmisión de datos, que aunque puedan parecer secundarias “están atadas a esta cuestión”.