Se estima que Jujuy tendrá una inflación anual mínima del 40%

Sin lugar a dudas el 2019 es un año inflacionario y las elecciones presidenciales este domingo serán decisivas para la evolución que pueda tener esa variable y el nivel de actividad en todo el país. Economistas de la provincia empezaron a revisar sus pronósticos para fin de año y estiman que Jujuy podría terminar con una inflación anual ya sea 40 o 45%.

No obstante, el panorama actual a nivel local pareciera ser alentador, o al menos eso refleja el índice de inflación del mes de mayo, con una leve caída. Según informó la Dipec fue del 2,5% y registró un incremento menor al general del país, que según publicó el Indec fue del 3,1%.

De cara a las elecciones presidenciales, el economista y profesor emérito de la Unju, Benito Carlos Aramayo, y el profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unju e investigador categorizado por la Coneau, Juan Ljungberg, analizaron el escenario inflacionario en nuestra provincia, la suba de la moneda estadounidense y qué cambios traerían los resultados de los comicios de este domingo.

"Todo indica que la inflación real del año a diciembre será por lo menos del 45%", sostuvo Aramayo. Mientras que Ljungberg indicó que "mirando las series en general, no hay grandes variaciones", agregó que probablemente la inflación

mensual se acerque a un 2% y "esto llevaría tanto a nivel nacional como provincial a una inflación de "punta a punta" de un 40%". "Es importante que mantenga una tendencia a la baja y eso va a depender de las decisiones políticas y los programas económicos que proponga el futuro Gobierno a la sociedad y a los mercados", resaltó.

En vistas a los comicios, el especialista Aramayo planteó que la crisis económica y social tendrá mucha repercusión, señalando indicadores que se podrían definir como "datos penosos" del Gobierno de Macri. Detalló así que en 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) medido a precios constantes habrá sido un 3,4% menor al de 2015 y el PIB por habitante un 7,3% inferior, en igual período, la actividad industrial resultará un 11,7% más baja, en el acumulado de doce meses a mayo, la actividad industrial es un 11,6% menor a la de 2015, en ese mismo mes, la utilización de la capacidad instalada de la industria fue de apenas 62%. En materia de Empleo, apuntó que en mayo de 2019, en el sector privado hubo 82.000 asalariados registrados menos que en noviembre de 2015. En Desocupación en el primer trimestre de 2019 la tasa de desocupación abierta fue de 10,1% de la población económicamente activa (PEA), si se suman los desocupados "desalentados" (aquellos que dejan de buscar trabajo), la tasa de desocupación ampliada se eleva a más del 15%. En tanto, la tasa de subocupación demandante fue de 8,4%, y la de otros ocupados demandantes, de 9,1%.

El salario real a mayo de 2019, según el Indec, en el sector privado registrado fue un 16,6% inferior al de noviembre de 2015 y un 13,1% menor al de mayo de ese mismo año. En paralelo, el salario medido en dólares cayó 43,1%. En lo que respecta al sector público, el salario real cayó 20,4% y el salario en dólares disminuyó 45,7% en igual período.

En tema Precios, la inflación acumulada entre noviembre de 2015 y junio de 2019 fue de 227%, que significa una inflación promedio mensual de 2,8% (39,2% anualizada).

Con respecto a la Deuda Pública, entre diciembre de 2015 y marzo de 2019 la deuda bruta total de la Administración Central aumentó en 102.195 millones de dólares, implicando un crecimiento del 45,9%, Así, pasó de representar un 48,6% del PIB a un 88,5%. El aumento correspondió íntegramente a deuda nominada en moneda extranjera, hasta mayo de 2019 la deuda bruta total acumuló un aumento de 114.532 millones de dólares (+51,4 %). La formación de activos externos netos del sector privado, lo que se conoce como "fuga de capitales", acumuló 72.234 millones de dólares.

En el consumo: según datos de Came, en junio de 2019 las ventas de comercios minoristas fueron 25,2% inferiores a las de igual mes de 2015 y en los últimos doce meses fueron 18,8% más bajas que en el año 2015. En relación a la pobreza, el economista se refirió a datos de la Canasta Básica de Alimentos y la Canasta Total que mide la Junta Interna de Delegados del Indec-ATE el promedio nacional, tomando seis regiones, los ingresos para cubrir un consumo mínimo a diciembre de 2018 estaban en $ 41.094,50 para no ser pobre y en $ 13.512,66 para no ser indigente, por lo que más de la mitad de la población argentina está en la pobreza o indigencia.

Dos miradas

El especialista Ljungberg puso de manifiesto que la situación económica, en general, impacta en todos los procesos eleccionarios y, en esta ocasión no será distinto. El tema, planteó es cómo la población y la ciudadanía miran la economía, ya sea desde su situación actual y los últimos meses, o desde la situación actual y a partir de los próximos meses.

Ljungberg planteó que si se mira hacia atrás, se puede evaluar que han sido meses muy difíciles, sobre todo el último año y, “esto tiende a tener una opinión más negativa de esa situación”, acotó. Sin embargo, si se compara los “peores meses” del año -diciembre a abril- y si se mira los últimos tres, “también ha habido una mejora relativa a esa situación y eso daría una mirada distinta”, sostuvo. La otra visión, explicó que se tornará difícil porque no se tendrá un panorama concreto o sabrá qué es lo que sucederá. “En principio, las expectativas sin ser excelentes son mejores que los último tiempos”.

Aspectos sociales

A esto se unen otros aspectos que no son exclusivamente económicos sostuvo Ljungberg, por ejemplo, aquellas familias que antes no contaban con el servicio de agua potable o cloacas, y ahora sí, su mirada es favorable, mientras que aquel que ya la tenía, esto no le impactará. “Son situaciones puntuales que hay que considerar, no es fácil hacer una proyección directa. Si uno mira las encuestas evidentemente ha habido una mejor percepción del conjunto, respecto de la evolución de la situación económica, sin que esto signifique decir que sea buena o esté resuelta, sino que es menos mala que hace unos meses”, cerró el economista.