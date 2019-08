El campeón, sin Cerdán, busca un DT

Un corto circuito. La falta de afinidad dentro del cuerpo técnico de Zapla, sumada a la escasa comunicación con la Comisión Directiva derivó en la salida del ahora exDT Ángel Cerdán tras el reciente título en el Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol.

El plantel campeón ayer no entrenó debido a una serie de reuniones en el vestuario, primero fue la charla despedida de Cerdán, luego con la dirigencia "merengue" y por último con Federico Chávez, coordinador de fútbol, actual técnico interino.

Tras retirar sus pertenencias de utilería Cerdán admitió que "no es la mejor manera de irme, pero es una decisión de los dirigentes y la verdad que yo no quería pero en una palabra me fueron. No tenía alternativa, me podía haber quedado pero igual me tenía que ir después. La decisión al parecer ya estaba tomada. Hoy -por ayer- vine a hablar con los muchachos con quienes me despedí y la verdad que les di mi agradecimiento por toda la predisposición que tuvieron conmigo, es admirable porque vienen de perder la categoría y están dando la cara", agregando que "sé que tengo el apoyo de los chicos pero la decisión la toman otros que argumentan que yo hacía aquí lo que quería pero no entiendo lo que me quisieron decir, igual me voy tranquilo porque sé que hice las cosas bien".

En un balance de la temporada dirigida admitió que "con los jugadores fue 10 puntos el trato y con los dirigentes no porque tenía poco diálogo ya que ellos no se acercaba y yo no soy de ir mucho a hablar y por ahí eso les molestó, solo hablaba cuando necesitaba soluciones. Igual creo que ganar el Apertura mucho no les importó. Y en cuanto a los hinchas en todo momento tuve el apoyo y eso fue fundamental".

Por un posible regreso pero como parte de las elecciones que habrá en diciembre reconoció que "está la posibilidad y siempre me proponen de ser dirigente y a este club siempre le deseo lo mejor, más allá de que no se hayan portado bien conmigo, sé que los dirigentes pasan pero el club queda. Seguramente voy a seguir ligado al deporte y si sale algo importante lo analizaré", finalizó previo a despedir a Abad, Iñigo y Barro que casualmente iban a sumarse al plantel como refuerzos "merengues".

Inicia el Torneo Clausura

Hoy a las 16.15 inicia el Clausura con el choque Alto Juniors vs. Belgrano en el "Líbero Bravo" y El Cruce vs. Los Perales en "La Tablada".