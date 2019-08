"Esperamos tranquilos el domingo porque confiamos en la gente"

¿Cómo vive los últimos días de la campaña?

A nosotros lo que nos gusta es hablar con la gente. Hemos hecho una campaña sin agraviar a nadie, simplemente hablando de la realidad del país. He sido blanco de críticas muy duras y no estaba en mi estilo responder y quedó demostrado que todo lo que se dijo es mentira. Pero tengo en claro que lo que no nos pueden robar es el afecto que la gente tiene por nosotros.

¿Eligió hacer una campaña más tranquila? ¿Por qué?

La elección anterior era más competitiva. Ahora las únicas Paso que hay son las del Partido Justicialista. Eramos seis listas, me hubiera gustado que sea una sola lista aún no estando yo. En nuestra campaña lo que hicimos fue hablar de las cosas reales que nos pasan a los jujeños, el hambre, la falta de trabajo, la desazón de la gente que está en situaciones extremas.

No se puede ser insensible. Una de las principales preocupaciones que tenemos es disponer de comedores para los chicos. Hay mucha pobreza y hambre en la provincia.

En caso de que luego de ser candidato se convierta en legislador, ¿cuáles serían los primeros proyectos que presentaría en el Congreso Nacional?

Lo primero sería gestionar una partida adicional exclusiva para los comedores. Garantizar que las criaturas coman todos los días. El segundo paso es conseguir programas de empleo para que los jóvenes trabajen. No puede ser que los chicos que tienen la posibilidad de estudiar se reciban y no consigan trabajo. Muchas veces la falta de oportunidades hace que terminen inclinándose por el alcohol y la droga, que es un flagelo en la provincia. El Estado no puede seguir cuidando los intereses de los que más tienen. Tiene que mirar hacia abajo, tiene que mirar a la gente que está en una situación tan delicada. Parece exagerado, pero hay mucha gente que tiene que elegir si come o paga la luz y el gas. Hay desesperación en la gente, por eso es muy difícil entender cómo los dirigentes no miran para abajo. Ninguna persona bien nacida puede ser indiferente al dolor del otro.

¿Cómo imagina una votación en el Congreso?, ¿votaría orgánicamente o primará su posición personal?

Estará primero el compromiso que asumí con toda la provincia: de ninguna manera voy a votar una ley que perjudique a la gente, venga de donde venga. Eso lo tengo claro. Haré escuchar la voz de Jujuy toda vez que se pueda. Después de la elección somos diputados de Jujuy, tenemos que estar al servicio de la gente.

En las caminatas y las charlas con los ciudadanos, ¿qué es lo que le piden?, ¿qué esperan de los dirigentes?

Las dos cosas que piden es combatir el hambre y trabajo. La situación económica de la provincia es muy grave, la deuda que se contrajo es muy grande y supera todas las posibilidades de pago. Se dice que con la energía de Cauchari vamos a pagar todo. Pero hay una pregunta que me hago ¿si la energía que vamos a producir va a entrar en el sistema interconectado nacional por qué la obra no la hizo la Nación? La Provincia, si la información que tengo es la correcta, debe 50 mil millones de pesos.

¿Qué lectura hace de que una sola lista del PJ vaya en la boleta completa con la fórmula presidencial Fernández-Fernández?

Fue una intromisión inaceptable de Buenos Aires, los diputados de Jujuy deben ser elegidos por el pueblo de Jujuy. Buenos Aires no puede señalar a uno u otro. No correspondía ni que Buenos Aires lo haga, ni que desde aquí se lo gestionara. Así de claro.

¿Cuál es el pálpito para las Paso?

Las encuestas tienen un valor relativo. Lo que yo tengo en claro por mi caminar en la provincia es el afecto de la gente por eso estamos muy tranquilos para el domingo. El adversario no es un enemigo, el que pierde se va hidalgamente a esperar otra oportunidad. La grieta es producto de la insensatez de los dirigentes políticos, no podemos seguir dividiéndonos en pañuelos verdes, pañuelos celestes, en veganos y carnívoros, siempre algo nuevo para dividir y nunca para unir.

¿Sobre la legalización del aborto cuál es su postura?

Estoy a favor de la vida, pero creo que los que estamos a favor de la vida no podemos ser duros con quienes piensan distinto. Me pongo en la posición de la mujer que tiene que llegar al extremo de un aborto. Estoy a favor de la vida, pero no de la agresión a quienes piensan distinto.