Convocan a una marcha por aparición de un joven

PERICO (Corresponsal). En la localidad de Pampa Blanca, esta tarde a las 19 se realizará una nueva marcha, pidiendo por la aparición de David Arnaldo Fernández, joven desaparecido hace ya dos años, la convocatoria es de parte de los familiares. Precisamente se dará inicio a esta marcha en modo de protesta, en la casa de Fernández, ubicada en el barrio Loteo Fiscal de Pampa Blanca, frente al barrio 54 Viviendas.

Familiares y allegados marcharán por las calles de esa localidad para que se retome la búsqueda del joven de 30 años de edad.

David Fernández tiene 30 años y desapareció el pasado 8 de agosto del 2017, en aquella oportunidad, salió de su domicilio del barrio fiscal de la localidad de Pampa Blanca, muy temprano, donde aparentemente salía camino a su trabajo y nunca más se lo volvió a ver, desde entonces se desconoce su paradero.

Cuando se fue, el joven dejó en su casa el DNI, su teléfono celular y otras pertenencias que serían sumamente necesarias para viajar fuera de la provincia o el país.

Esos elementos están en poder de la Brigada de Investigaciones de Perico y su madre pide de manera desesperada ser escuchada, tener una respuesta después de tanto tiempo.

Campaña en los medios

Se realizó una fuerte campaña para colaborar con la búsqueda de Fernández, tanto en medios de comunicación como en las redes sociales, pero jamás se supo nada. La policía investigó a fondo el caso pero sin resultados positivos, de hecho rastrillaron toda la zona rural competente y cercana a la población, pero jamás se encontró rastro del joven desaparecido.

Además, se rastrilló canales derivadores cercanos por la hipótesis del hallazgo de su cuerpo, pero los resultados también fueron negativos.

Alejandra Yucra es la madre y le dijo a nuestro diario que "ya son dos años de la desaparición de mi hijo, estoy haciendo una marcha para pedir por él, que se sepa la verdad y aparezca mi hijo. Pido a la gente que me acompañe, gente conocida de mi hijo, de Pampa Blanca que venga, desde el pasado 8 de agosto del 2017 que no sé nada de mi hijo, ni un mensaje, ni una llamada de él, día tras día la paso en soledad en mi casa, de mi hijo no se sabe nada, por eso pido que me ayuden", dijo entre lágrimas.