Julio Ferreyra cerró su campaña con una conferencia en el Partido Justicialista

En medio del Partido Justicialista y con una gran concurrencia, el dirigente y ex candidato a gobernador, Julio Ferreyra, cerró su campaña con vistas a las elecciones del domingo.

“Yo estoy aquí porque la gente me volvió a poner, saben la clase de persona que soy y que no oculto nada, por eso decidí volver a competir y tratar de conseguir la victoria este domingo”, dijo el ex director del Registro Civil.

Por otro lado, Ferreyra se quejó por la imposición de candidatos y dejó asentado que los jujeños saben quién es cada uno. “Sabemos que es difícil competir con boleta corta y que es una intromisión de Buenos Aires ponernos los candidatos a dedo, pero los jujeños saben quién es cada uno, por eso estamos tranquilos para este domingo”.

Asimismo, el precandidato a diputado nacional agradeció el apoyo de Verde Esperanza, encabezada por la dirigente Patricia Armella. “Esto nos da fuerzas de saber que estamos en el camino correcto y muchos compañeros no están de acuerdo con la arbitrariedad. Su ayuda es muy importante para las elecciones y estamos felices por el apoyo en toda la provincia”.