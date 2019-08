Dudas por el 17 de agosto: ¿es feriado el lunes 19?

En 2019 la conmemoración por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín cae sábado, por lo cual se generaron dudas acerca de si se corre o no.

En este 2019 varios feriados caen un sábado. Es el caso, por ejemplo, de este 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Pero aquí empiezan las dudas, ya que el Gobierno nacional en el calendario oficial estableció que el lunes 19 de agosto será día no laboral.

La incertidumbre se generó respecto a si se trata de un traslado del feriado y si, en consecuencia, produce un fin de semana largo que puede aprovecharse para realizar un viaje. Y aquí llegan las buenas noticias para algunos y las malas para otros ya que el feriado por el 17 de agosto no se traslada y el lunes 19 es "Día no laboral con fines turísticos". Esto quiere decir que quedará a consideración de cada empleador del sector privado si se trabaja de manera regular o no. Sin embargo, los empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal, como aquellos empleados de bancos y seguros sí accederán al día libre.

Cabe destacar especialmente para el sector privado que, de acuerdo a la Ley de Contratos, aquellas personas que deban trabajar los días no laborables, no percibirán la remuneración adicional que se suele recibir en caso de ser feriado. Por lo tanto, la jornada deberá pagarse de manera normal y no el doble.

En el caso de los empleados estatales, en general el día no laboral no se trabaja. Tampoco hay clases ni abren los bancos.