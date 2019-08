Ramasco: "Volver a casa"

El exvolante central de la institución, que tiene el récord de haber jugado más partidos con la camiseta del "lobo", fue presentado en su nuevo rol.

En conferencia de prensa realizada en el salón "Alejandro Yécora" de la sede social, el presidente Fernando Yécora reconoció que el cargo es algo que se implementará de manera obligatoria próximamente en todos los clubes de la AFA. "Será el nexo no sólo con el fútbol profesional, sino también con las divisiones inferiores, el fútbol femenino, el rugby y el taekwondo. Su labor será amplia y estamos felices. Es más, me animo a decir que será un salto de calidad que daremos a nivel institucional", declaró.

Por su parte, el "Gato" Ramasco sostuvo que "no tengo mucho más que agregar a las palabras de Fernando. Me fui preparando para estar en este lugar y cuando Marcelo me presentó con los jugadores y les dijo que llegó el refuerzo que andaba necesitando, me pareció que fue un acierto su frase. Es que llegó a aportar mi granito de arena y dejaré todo como lo hice cuando fui jugador". También explicó que el sentido de pertenencia se consigue con gente identificada con el club y que es positivo tener un técnico jujeño.

Coincidió con El Tribuno de Jujuy que el hecho de haber sido parte de la entidad durante tantos años es un handicap importante, aunque resaltó que "el crecimiento de Gimnasia de los últimos tiempos es notorio. Estoy feliz con volver a casa".

Finalmente, "Popeye" indicó que el trabajo de Ramasco será importante y que cuenta con todo su apoyo para desarrollarlo. Y bromeó: "Ojalá hubieses llegado tres semanas atrás para cerrar el tema de los refuerzos", afirmó el entrenador del plantel profesional.