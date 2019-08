Sirio y un presente que ilusiona a todos

En sub 17 fue campeón y en sub 13 quedó tercero y jugará la Copa Argentina.

Sirio Vóley tuvo una destacada participación en los torneos Regionales de diferentes categorías. En sub 17 fueron campeonas mientras que en sub 13 quedaron terceras clasificando a la Copa Argentina que hará disputar antes de fin de año en Mar del Plata la Federación del Vóley Argentino.

Después de una importante pretemporada, llegaron los resultados, en los torneos de Salta, Tucumán y Santa Fe lograron muy buenos resultados en distintas pruebas tanto varones como mujeres más allá de ser un club prácticamente que está dando los primeros pasos en el vóley competitivo.

Ese buen momento fue rectificado por la categoría sub 13 el fin de semana en Salta con el tercer puesto jugando un buen vóley teniendo en cuenta que son chicas surgidas del mini y otras que comenzaron a entrenar hace poco. Un buen semillero.