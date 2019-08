"Brindaremos un espectáculo multisensorial para disfrutar"

¿Qué detalles nos puede dar del espectáculo en el teatro Mitre?

Vamos a plasmar en el escenario un proyecto soñado desde hace tiempo. Finalmente, llegó el día, así que durante el encuentro estará presente la danza a cargo de Herencia Norteña y Ecos de Luz, las artes plásticas con pintura en vivo a cargo de Leonardo Vargas "El Endiablado de Palpalá" e innovando vamos a cocinar en escena, habrá gastronomía en vivo con el chef jujeño Cristian Duarte. La idea es que la gente pueda apreciar un espectáculo multisensorial, es decir que ponga todos los sentidos a pleno, en esta noche especial para disfrutar.

¿Cómo será el tema de la gastronomía en vivo?

Será un sorpresa, el chef me dijo "quédate tranquilo que yo me encargo". La idea es que al final del espectáculo -que durará aproximadamente dos horas- podamos compartir el plato que prepare Cristian y darle el cierre festivo a esta presentación, a este encuentro entre amigos en el clima de este mes que es tan importante para los jujeños, agosto, que nos invita a compartir y poder hacerlo desde las artes, dibujar Jujuy desde sus distintas expresiones es maravilloso.

¿Cuál será el repertorio que se escuchará durante la velada?

Estarán la mayoría de los temas de mi último disco y otros que ya venimos haciendo con los chicos de la banda y compartiendo temas con los invitados ya que contaremos con actuaciones a cargo de José Simón, Las Hermanas Simón, Wado Ferreyra, Nahuel Lizárraga, quien ejecutará la mandolina, todos músicos que participaron de mi disco que se llama "Pa' volver al pago".

¿Qué nos puede contar sobre este material?

Es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo atrás se completó gracias a subsidios del Inamu (Instituto Nacional de la Música), cuenta con doce temas, incluye cuecas, carnavalitos, takiraris, zambas, huaynos, una variedad de ritmos importante y muchos artistas invitados, lo que hace que este disco tenga un gran valor. El material lo podrán adquirir en el teatro Mitre mañana (por hoy) y la semana que viene ya estará subido a distintas plataformas digitales.

¿Cómo es su vínculo con el acordeón?

Este instrumento forma parte de mi vida hace más de once años y ya siento que es parte de mi esencia en el escenario, del proyecto que quiero brindar. En mi trayecto musical este bello instrumento me ha atrapado por su sonido, su color, su matiz. Y nosotros lo adaptamos a nuestra música porque el acordeón está muy relacionado con la música del Litoral. Pero ya está bien aquerenciado aquí, sobre todo en nuestras fiestas populares como el carnaval. Para mí es un honor seguir transmitiendo lo que es este instrumento dentro de la música popular jujeña. Mi misión es continuar tocando para que no se pierda y siga vigente.

¿Cuáles son sus planes más próximos?

Vamos a estar el viernes 16 de agosto tocando en la vidriera de una casa conocida de instrumentos musicales de calle San Martín y ya empezamos a hacer los trámites para presentar el disco en Buenos Aires.