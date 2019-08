Julio Ferreyra sumó el apoyo de Patricia Armella

La agrupación Verde Esperanza, que tiene como principal referente a la exdiputada Patricia Armella, sumó ayer oficialmente su apoyo a la lista 501 Celeste y Blanco del Frente de Todos, que lleva como precandidatos a diputados nacionales a Julio Ferreyra y Florencia Romero.

El acto respectivo se realizó en la sede del PJ-Jujuy, donde además de los mencionados estuvieron el diputado provincial electo Fernando Posadas y los referentes Guillermo Gasparovic, María del Rosario Mendoza, Zulma Piñera y Felipe Rocha.

Ferreyra agradeció a Verde Esperanza su apoyo para las Paso del domingo, indicando que "la unidad hace la fuerza", acotando: "creo que nos faltó un poquito de unidad para tener el Gobierno de la Provincia. La responsabilidad que me asignó la gente es muy grande, y les puedo decir con total franqueza que a mí me interesan muy pocos los honores y los cargos y estoy acá por ver que podemos hacer por nuestro Jujuy".

Agregó que la situación no es fácil: "hemos recorrido la provincia con muy pocos recursos y lo malo es que vimos mucha pobreza. Parece que quienes gobiernan hace rato se olvidaron de la gente, y hoy la preocupación que tienen es pagar las deudas que tienen con el extranjero, mientras tanto le van quitando a nuestra gente todos los días del magro sueldo que ganan. El momento es difícil, para nosotros, para el Justicialismo la elección pasada, pese a que no ganamos el gobierno, fue muy buena, pero no en lo personal sino muy buena para la gente de Jujuy, porque le sacamos la mayoría propia en diputados al gobierno".

"Adversarios no enemigos"

Por su parte Armella resaltó que en Jujuy "el único partido que democráticamente está eligiendo sus candidatos es el Justicialista. Se decidió acompañar a Ferreyra a pesar de que está yendo con una gran desventaja por la lista corta. Pero creemos que tenemos la oportunidad como jujeños de demostrar que somos nosotros quienes elegimos nuestros candidatos a diputados nacionales. En octubre, luego todos juntos, todos en el frente, pero en esta instancia es necesario que nos expresemos y que digamos de una forma muy responsable, pero muy contundente, que apoyamos la lista de los compañeros Julio Ferreyra y Florencia Romero", destacando también la incorporación de dirigentes de otras líneas.