Ed Sheeran presenta video con Paulo Londra y Dave

Ed Sheeran presenta el video oficial de “Nothing on You” feat. (en colaboración con) Paulo Londra y Dave.

El video, protagonizado por Sheeran, Dave y Paulo Londra, fue filmado en Londres y estuvo dirigido por el equipo que está detrás de la plataforma de música por internet SBTV, el mismo que filmó la primera sesión online de Sheeran con “You Need Me, I Don’t Need You” en 2010.

“Nothing on You” está incluido en el álbum de Ed que llegó a N° 1 en todo el mundo, ‘No.6 Collaborations Project’, y que está a punto de completar su cuarta semana consecutiva en la cima de la lista de álbumes oficiales de Reino Unido esta semana. Además, Ed Sheeran es actualmente el artista más escuchado en Spotify con más de 73 millones de oyentes mensuales.

Según el anuncio de hoy, Ed Sheeran ha alcanzado un hito entre los shows en vivo al superar el récord de U2 con su gira internacional Divide: actualmente es ¡la gira de más audiencia y la más taquillera de todos los tiempos! Más información acá. Ed finalizará la gira Divide, que abarcó casi dos años y medio, este mes con shows en Leeds e Ipswich.

Sobre Paulo Londra

La joven estrella del trap y urbano no se detiene. Luego de haber colaborado en la canción 'Nothing on You' de Ed Sheeran para su último lanzamiento 'No. 6 Collaborations Project', Paulo Londra llegó al sold out de sus shows el 7 y 8 de septiembre en el Orfeo Superdomo de Córdoba, en el marco de su "HomeRun Tour". Bajo esta misma gira, Londra estará llegando a Capital Federal para presentarse el 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo. Entradas ya disponibles.

Sobre Dave

El joven artista británico, rapero, cantante y productor, es una de las grandes promesas del Reino Unido. Con tan sólo 21 años ya ha trabajado con Drake, J Hus y Burna Boy entre otros. Su álbum debut Psychodrama se posicionó en la cima de los charts de UK en su primera semana, convirtiéndose en el álbum debut más rápidamente stremeado de todos los tiempos.