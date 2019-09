"La lucha contra el delito colma de presos comisaría"

En una extensa charla con el ministro de Seguridad de la Provincia, Ekel Meyer, se refirió a los trabajos que realiza la policía, la necesidad de contar con nuevas alcaidías, ampliar la capacidad del Servicio Penitenciario como consecuencia de los numerosos operativos y procedimientos que se están realizando a diario en toda la provincia.

Por cuestiones económicas se suspendió la licitación para la construcción de la cárcel prevista en Chalicán.

El funcionario policial al ser consultado sobre las fugas de detenidos de comisarías, las actuaciones en distintas sedes donde se abortaron o se detectaron boquetes y motines indicó que "somos conscientes que hay conflictos pero es como consecuencia de que tenemos una gran cantidad de detenidos debido al trabajo que realizan los policías en la calle, la lucha contra el delito donde se detienen motochorros, carteristas, narcotraficantes, una lucha permanente contra el narcomenudeo, se traducen en una gran cantidad de detenciones que hay que tener en cuenta se han constituido en un récord histórico".

Ekel Meyer resaltó que las comisarías de la provincia albergan aproximadamente unos 500 detenidos, estimativamente el 50 por ciento de quienes están alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, indicando que se está trabajando intensamente en construir alcaidías en distintos puntos de la provincia.

Meyer manifestó que "yo rescato la gran tarea que realizan los policías, en contraposición de la crítica de aquellos que no conocen del tema, porque nuestros agentes no son peritos penitenciarios, hacen lo que tienen que hacer como es el cuidado de las celdas, pero en condiciones muy graves ya que están súper pobladas, yo rescato que se hace una tarea que no voy a decir que sea excelente ni brillante porque tenemos graves problemas como son las fugas, pero sé que se esfuerzan para hacerlo de la mejor manera posible para que estas situaciones no sucedan".

También indicó que "permanentemente tenemos alguna fuga, motines, boquetes en algunas de las comisarías porque hay incomodidad en el lugar en que se encuentran y esto no es de ahora, desde el primer día que asumimos en el cargo sabíamos y conocíamos esta situación que con el correr del tiempo y merced al trabajo que se realiza se incrementó el número de personas en las distintas comisarías".

En otro orden de cosas Ekel Meyer recordó que en la primera visita realizada por el presidente Mauricio Macri a Jujuy le planteó el problema carcelario provincial y federal que están colapsados sino es en todas en la gran mayoría, tema que permanentemente se está tratando en las reuniones que se realizan cada dos meses con la ministra Patricia Bullrich y los ministros de Seguridad de todo el país.

Remarcó que en los últimos treinta o cuarenta años no hubo por parte de los distintos gobiernos nacionales una planificación ni un proyecto sobre el régimen carcelario en todo el país para la construcción de alcaidías, cárceles e incluso instituciones de rehabilitación de los internos.

Meyer afirmó que "lamentablemente no se ha previsto el gran crecimiento de la delincuencia que obligadamente nos impulsa a tener que contemplar con mucho dolor la disyuntiva de cárceles o escuelas, cárceles u hospitales y en una autocrítica debemos reconocer que tenemos que mejorar las condiciones de las comisarías, de las cárceles, cosa que está ocurriendo con un plan de obras que está avanzando progresivamente".

Consultado sobre si se complica la gran cantidad de detenidos judicializados que están en las comisarías Ekel Meyer afirmó que "obviamente que sí, nosotros debiéramos tener los lugares y los espacios, pero los jueces que saben claramente cuál es la situación son ellos los que nos ofician sobre el destino de los detenidos, si ellos dicen que van al Penitenciario ese es el destino de la persona y si dicen que se debe quedar en la comisaría ahí lo dejamos", agregando que "de hecho el otro día tuvimos un motín con dos o tres personas muy violentas y lo que se hizo fue pedirle autorización al juez para trasladarlos al Servicio Penitenciario y así se hizo".

Cárcel de Chalicán

En referencia al nuevo establecimiento penitenciario previsto en la localidad de Chalicán, el ministro Meyer indicó que "por cuestiones económicas, ya que no hay los fondos necesarios debimos suspender la licitación para la construcción de la cárcel provincial que había anunciado hace poco el gobernador Morales, así que hasta que se aclare el panorama político seguiremos trabajando en las dos alcaidías en forma primaria para poder mejorar de alguna manera la situación que tenemos".

"Estaba previsto que se abriera el próximo 3 de septiembre, fue previo a las elecciones, nadie preveía que se iba a producir una hecatombe económica como la que se vino, y al suspenderse todas las obras de envergadura desde Nación nosotros no podemos avanzar con el proyecto, pese al compromiso que teníamos de aportar el 10 por ciento del monto total de la obra que era aproximadamente de unos cien millones en dos años".

Recordó que lamentablemente y pese a los anuncios realizados en su momento por el Presidente y la colocación de la piedra basal de la cárcel federal en Yuto no se avanzó con el proyecto. "La Provincia cumplió con la realización de todas las obras de infraestructura que estaban previstas que se debían realizar e incluso se hizo la transferencia de las tierras a la Nación", indicó Meyer.

En relación a como se encuentran trabajando con las unidades penales locales, el mandatario provincial reconoció que se está con un 141 por ciento de ocupación, lo que habla a las claras de superpoblación.

"Estamos con superpoblación, diría que la Unidad 7 es de la mejor junto con todas las de Alto Comedero, tenemos un problema un poco más severo en la Unidad Penal Nº 1 de Gorriti pero a pesar de ello se hace una gran tarea, hay un buen trato, buena alimentación, buena relación, hay buenos espacios para que puedan disfrutar de las visitas familiares pero sin lugar a dudas necesitamos más espacio para que el interno pueda estar mejor", señaló.

Alcaidía Las Tipas

Ekel Meyer se refirió de manera especial a la nueva alcaidía que está funcionando a pleno en Las Tipas en la ciudad de Palpalá.

"Tal como estaba prevista la obra ya se encuentra en pleno funcionamiento, con la capacidad total colmada, que es de veinticinco personas, pero además dando respuesta a los vecinos de la zona especialmente los barrios y luego de haber mantenido una reunión con los centros vecinales de la zona, se ha recepcionado el pedido para que además de la alcaidía se ubique en ese lugar un destacamento, una subcomisaría porque lo que nos pide el vecino es que no solamente sea un lugar de alojamiento sino donde se pueda hacer trámites como denuncias, solicitud de certificados de residencia y convivencia y al considerar legítimo el pedido se está trabajando en ello y por supuesto que sirve de gran ayuda porque tenemos ahí una capacidad de 25 personas alojadas".

La alcaidía de Las Tipas cumplirá funciones sociales ya que será reconvertida en una subcomisaría para brindar servicio a los vecinos.