En Argentina hay cerca de 129.000 personas infectadas

A nivel nacional, las cifras en torno al VIH también han ido en ascenso. Actualmente en Argentina se estima que hay 129.000 personas infectadas, de las cuales el 30% no conoce su diagnóstico. En lo que va del año, la cifra ha mostrado un crecimiento en relación a 2018, donde se calculaba un total de 122.000 pacientes positivos.

Así lo confirmó el director de Investigaciones Clínicas de la Fundación Huésped, Omar Sued, quien explicó que si bien Argentina está en mejores condiciones que otros países de Latinoamérica, se podría estar aun mejor. "Argentina fue líder, en su momento, junto con Brasil, en ser los primeros países en dar medicamentos gratuitos para pacientes con VIH, aun así se podría hacer mucho más con los pocos recursos que tenemos. Estamos bien pero hay algunas intervenciones que tendríamos que poner en marcha", señaló.

Dentro del país, la gran mayoría de casos de VIH se concentra en las grandes ciudades, por lo que las provincias más afectadas son Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Neuquén. Aún así advirtió que en los últimos años ha habido un incremento en provincias del interior.

Prep y autotesteo

Por otra parte, el médico advirtió que hay ciertas personas que están más expuestas a contraer el virus, entre ellas los trabajadores sexuales, los jóvenes homosexuales, más aun en varones. En estos casos, destacó la importancia de promover la profilaxis preexposición (Prep) que puede evitar hasta en un 99% el riesgo de contagio de VIH, la cual fue recientemente aprobada por el sistema de salud público por lo que se estima que podría comenzar a ser distribuida antes de fin de año.

Destacó las ventajas de la realización de autotesteos, ya que hay muchas personas que, por vergüenza, evitan el test en el sistema público y de esta manera pueden hacerlo personalmente, de manera privada.

“Bajó el uso de preservativos”

Uno de los factores que incide directamente en la creciente cantidad de casos positivos de VIH es la notable reducción del uso de preservativos.

“El 60% de los chicos gays usa preservativos, y solo el 40% de los chicos hetero lo usa, de modo que si bien hay una intensión, hay poca consistencia en el uso” aseguró Sued, quien consideró que entre otros factores, esto tiene que ver con la falta de concientización al respecto. “Hace 10 años, por lo menos, no se hacen campañas masivas que promuevan el uso del preservativo, no hay una política pública al respecto”, dijo.

A esto agregó el consumo de bebidas alcohólicas o drogas, “porque bajo los efectos del alcohol no se mide el peligro que puede conllevar mantener relaciones sexuales con desconocidos, o a veces es difícil hasta negociar con alguien que queremos mucho, entonces no se usa preservativo y ocurre el contagio”.

Otro factor que incide en la no utilización de preservativos, es el uso de anticonceptivos, por la falsa creencia de que el preservativo solo sirve para prevenir embarazos. “No es "o uno u otro’, hay que usar las dos cosas. Es sumamente importante el uso de preservativos, porque es el principal método para evitar la transmisión de Sífilis, Hepatitis, VIH y demás enfermedades de transmisión sexual, además de prevenir embarazos”, concluyó el médico.