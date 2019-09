Hoy se celebra el día de nuestra flor provincial

Y llega septiembre con una singular celebración para los jujeños, por cuanto el primer día de este mes fue designado, por ley, para tributar homenaje a nuestra flor provincial, la flor del lapacho rosado. Es imposible no extasiarse ante la belleza del florecido lapacho, designado también, hace 65 años, como Árbol Regional de la Provincia de Jujuy.

No hay agosto en Jujuy que no se revista con las galas etéreas de los lapachos en flor. No hay invierno que aún, desde su hostil pasaje con la sombra lúgubre de la sequía, no se embellezca con la presencia majestuosa de los lapachos, que enfrentando todo pronóstico, despiertan pintando mágicamente, el ocre del paisaje jujeño. No en vano el lapacho es llamado el "heraldo de la primavera", porque allí, incluso, donde el verde parece resistirse a renacer, el lapacho estalla en belleza, en una gama increíble de colores, como anunciando la esperanza de que la vida aún continúa, latente, sigilosa, a la espera de las primeras lluvias de primavera.

Hombres que dejaron legados

A lo largo de la historia, hubo hombres y mujeres que, en este caso, habiendo ocupado un cargo público, supieron dejar legados importantes para las generaciones de su época y para las que vendrían con el paso de los años.

Así fue que con el propósito de crear una conciencia forestal y considerando que entre los árboles de la flora regional, el lapacho reunía simbolismos de fortaleza y belleza acordes con la tierra jujeña, el Ejecutivo provincial lo declaró Árbol Regional de la Provincia de Jujuy, durante el gobierno de Jorge Villafañe, mediante el Decreto Nº 3.622, expedido el 30 de septiembre de 1954.

Muchos años después, un sampedreño, el diputado provincial Jorge Sammán, presentó un Proyecto Ley ante la Cámara de Diputados que dio origen a la Ley 4.383/88, que declaró a la flor del lapacho rosado como nuestra flor provincial y designó para su celebración el 1 de septiembre de cada año.

El lapacho rosado

A fines de julio en el Noroeste Argentino, el lapacho rosado deslumbra por su extraordinaria belleza la región montañosa y húmeda de las Yungas.

El nombre científico del lapacho rosado es Tabebuia Avellanedae o Impetiginosa, en homenaje al presidente Nicolás Avellaneda, insigne estadista y propulsor de las ciencias en nuestro país, razón por la cual el botánico Pablo Lorentz le dio tal denominación.

Es conocido por los nombres comunes de lapacho del noroeste, lapacho tucumano y pertenece a la familia de las Bignoniáceas.

Es originario de la selva tucumano-boliviana y se distribuye en Bolivia y el Noroeste de la Argentina, donde se lo encuentra en los sectores más bajos de las Yungas (450-900 metros sobre el nivel del mar), así como en su transición con el bosque chaqueño, en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y el norte de Catamarca.

En nuestra provincia se lo encuentra en los departamentos de San Pedro, Ledesma, Santa Bárbara, El Carmen, San Antonio, Palpalá y Doctor Manuel Belgrano.