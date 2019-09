Preocupación por presunto cierre de carreras

HUMAHUACA (Corresponsal). Estudiantes y docentes del Instituto de Educación Superior 2 de las sedes de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya se encuentran preocupados por el cierre de algunas carreras. En ese marco, iniciaron un plan de lucha que consiste en el dictado de clases públicas, marchas y asambleas de alumnos autoconvocados.

En una reunión, docentes informaron que podrían cerrarse varias carreras por disposición de la Dirección de Educación Superior, mencionando a las de Nivel inicial, el Profesorado de Economía y en el caso del Profesorado de Inglés que tiene dos comisiones, una en Tilcara y otra en Humahuaca, se estaría cerrando una de estas dos. "Hicimos un escrito que queremos mantener ambas comisiones por la importancia que tiene el idioma a nivel universal y especialmente en la zona de la Quebrada por la cuestión turística", dijo la docente Zulma Paredes.

Agregó que se elevó una nota y la respuesta fue negativa, aduciendo que sí o sí tiene que quedar una comisión, esto se debe a que se quiere abrir otras carreras, lo que se considera que estas carreras no tendrán una rápida salida laboral. "Este Profesorado no solo nos habilita para trabajar en los tres niveles educativos sino también para microemprendimientos, en turismo, en guiados, en hotelería, en restaurant, el idioma es una gran llave, estamos en una zona turística y es fundamental que el idioma se mantenga", subrayó Paredes. Los alumnos están preocupados porque quieren seguir estudiando, pero si levantan las carreras que cursan no disponen de medios económicos para cursar en otras sedes.

Protesta

El plan de lucha anunciado por docentes y alumnos del IES 2 de Humahuaca consiste en el dictado de clases públicas, marchas y asambleas.