Vidal Tejerina de El Carmen ganó el premio de 8 mil pesos

El Tribuno de Jujuy continúa entregando premios en efectivo a sus lectores. El afortunado en la novena semana fue Vidal Tejerina del barrio Centro de la ciudad de El Carmen, quien se hizo acreedor a 8.000 pesos.

"Lo primero que hago todos los días es encargar el diario", explicó el flamante ganador, quien no sólo tiene pensado en qué va a destinar el dinero sino también que le otorgará una importante recompensa a su vendedora, "la popular Leticia de El Carmen".

Además, invitó a todos aquellos que todavía no depositaron sus cupones o que no creen en los sorteos a que participen. "Se cumple, a mí me entregaron mi premio", agregó.

Cabe recordar que la promo entrega premios de $ 8.000 y $ 4.000, conservadoras con 12 botellas de cerveza; tablets y planchetas, entre otros premios.

Para participar

Vale recordar que para participar se debe recortar el cupón que viene impreso en la tapa de este medio, de lunes a jueves y se debe depositarlo en capital, en Belgrano 246 o en la sucursal de nueva terminal de ómnibus, hasta el viernes. En el interior, los cupones pueden depositarse en las agencias oficiales de El Tribuno de Jujuy, hasta el jueves a las 13.