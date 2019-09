Video. Gimnasia se dio el gustazo al festejar como visitante

El "lobo" venció ayer 1 a 0 a Brown en Adrogué con gol de Matías Córdoba, quien aprovechó un error fatal del central local Kippes, y se dio el gustazo de gritar victoria después de 195 días sin festejos lejos de Jujuy. Ambos equipos venían de sendas victorias, repitiendo formaciones y mostrando tramos de buen juego en las primeras 2 fechas. Así fue que en la tarde de Adrogué, tanto Gimnasia como Brown salieron con pretensiones ofensivas, poblando el mediocampo de jugadores de buen pie. Sin embargo, fue el equipo local el que encontró más precisión y logró complicar a la línea de 3 del "lobo". En el primer cuarto de hora los dirigidos por el eterno Pablo Vicó complicaron con 3 contraatraques, que fueron cortados por Ferreyra y en 2 oportunidades por Lazzaroni, muy seguro en cada participación. Gimnasia no podía generar juego desde el medio por imprecisiones propias y por la presión rival. Así el tramite del partido se hizo trabado. Recién a los 16', cuando en un nuevo desborde de Enrique, quien encontró la cabeza del peligroso Linas pero la pelota se fue muy por encima del travesaño. Rápidamente, otra vez el volante derecho del local metió un pase filtrado para el ex Los Andes, quien lo vio a Molina llegar pero contó con el gran cierre de Sánchez. Los dirigidos por Herrera seguían sin elaborar situaciones, salvo con sendos tiros libres de Sanabria y Busse que fueron despejados con los puños por Ruggiero.

Recién a los 37 minutos desde la fortuna de una desgracia rival pudo llegar al arco rival y lo capitalizó de la mejor manera. De un largo rechazo de Lazzaroni, Córdoba estuvo astuto para sacar provecho de como trastabilló el central Kippes para irse mano a mano y definir de zurda al palo izquierdo de Ruggiero. Así cumplió con un viejo lema del fútbol que dice "Los goles no se merecen, se hacen". Hasta el final de la primera etapa Castillejos dilapidó una contra tras habilitación de Córdoba y Linas remató cerca del palo izquierdo de Morel entrando al área. Para la segunda etapa Gimnasia decidió retroceder en el campo entregándole la pelota al rival, armando una línea de 5 en el fondo y 4 en el medio, con Córdoba como volante derecho. Así apostó exclusivamente a alguna contra. Brown intentó abrir la cancha para encontrar espacios que pocas veces pudo lograr. Y a los 16 minutos nuevamente Córdoba se la robó al dubitativo Kippes para hilvanar una pared con Castillejos pero el "10" definió débil a las manos del "Uno" local.

Mientras que Vicó movió el banco rápidamente armando un 3-4-3, Herrera apostó por los mismos once para aguantar el resultado. El "tricolor" no podía penetrar la numerosa marca de la visita y sólo buscó con envíos aéreos. Sobre el final el ingresado Cadenazzi cabeceó en el área chica y la pelota se desvió en la espalda de Sánchez cuando tenía destino de arco, contando con la fortuna que también fue protagonista. Gimnasia ganó y sonrió.

Tigre fue más

Tigre, que el domingo 8 del corriente visitará a Gimnasia, fue superior ayer a All Boys y lo derrotó por 2-0, de local.

En el estadio “José Dellagiovanna” de la localidad bonaerense de Victoria, el equipo local consiguió un lógico triunfo con los tantos convertidos por Enzo Díaz (penal) y Diego Morales, respectivamente.

El conjunto dirigido por Néstor Gorosito sumó su segundo triunfo consecutivo y reúne seis puntos en la clasificación.

Por su lado, el elenco de Floresta apenas cosechó una unidad y no tiene goles a favor en los cuatro encuentros que disputó en el semestre.

Sarmiento es líder

Sarmiento de Junín (7 puntos) superó ayer a San Martín de Tucumán (3), por 3-1, para quedar provisoriamente arriba en las posiciones de la zona B del campeonato de la Primera Nacional, al cumplirse la tercera jornada.

En el estadio “Eva Perón”, el equipo dirigido por Iván Delfino sumó su segundo éxito consecutivo.

Pablo Magnín, Gonzalo Rodríguez en contra de su valla y Sergio Quiroga convirtieron para el conjunto “verde”.

El descuento de la institución tucumana, que ayer perdió el invicto que ostentaba, fue obra de Lucas González.

Continúa hoy

El programa para hoy es el siguiente:

A las 11, Brown (PM) vs. Temperley; a las 14.30, Estudiantes (RC) vs. Independiente Rivadavia; a las 19.30, Villa Dálmine vs. Almagro; a las 20.30, Mitre vs. San Martín de San Juan.