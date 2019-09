Policía imputado apareció en fiesta en Palma Sola

Un efectivo policial imputado por el delito de "cohecho", que permanecía detenido en el Cuerpo de Caballería de San Pedro, apareció en una fiesta de la Pachamama que se realizaba en Palma Sola.

Una serie de fotografías que fueron subidas a las redes sociales, habrían dejado al descubierto esta situación, por lo que de inmediato, tomó participación la Delegación Fiscal Nº 3 a cargo del ayudante fiscal Juan José Calderari y la Fiscalía de Investigación Nº 10 a cargo de la agente fiscal Silvia Farall, ordenando la inmediata investigación.

Pese al fuerte hermetismo que gira en torno al hecho, se supo que la fuga del detenido le habría costado el traslado del jefe del Cuerpo, y habría otros jefes y demás efectivos que tienen que dar cuenta ante la justicia.

Por otro lado, trascendió que la Fiscalía de Investigación que tiene la causa de "cohecho", habría dispuesto el inmediato traslado del efectivo que se fugó de su lugar de detención que el mismo sea trasladado a otra dependencia policial.

Los hechos

Datos recabados por El Tribuno de Jujuy en fuentes cercanas a la investigación, permitieron saber que el pasado 31 de agosto, un efectivo policial que había sido imputado por la Fiscalía de Investigación Nº 12, por el delito de "Cohecho", delito que se habría registrado el pasado mes de julio en la Seccional 28º de Santa Clara y que permanecía detenido en el Cuerpo de Caballería de San Pedro de Jujuy, viajó hasta la localidad de Palma Sola, en el departamento Santa Bárbara, para participar en una fiesta de la Pachamama.

Personas cercanas al efectivo y que participaron del festejo, habrían subido fotos a las redes sociales sin tener en cuenta que estaban poniendo al descubierto la violación a la detención en la que incurrió el oficial imputado.

Hasta el momento, no se ha brindado información oficial al respecto, y hay varios interrogantes en torno a esta situación, no se sabe si algún superior habría dado alguna orden para que el detenido viaje hasta Palma Sola o si se dio a la fuga, si habría personas arrestadas por este hecho, lo cierto es que hay malestar, porque fuentes oficiosas indicaron que el mismo gozaría de algunos privilegios, aunque no trascendieron cuáles serían y de parte de quien o de quienes vienen.

La comunidad sampedreña lamentó que por este hecho se haya trasladado al jefe del Cuerpo de Caballería, que venía realizando una importante labor en toda la jurisdicción, y se supo que estarían citados jefes de turno, comisario de servicio de turno en la Unidad Regional 2, entre otros.

Las actuaciones están a cargo de la Delegación Fiscal Nº 3 a cargo del ayudante fiscal Juan José Calderari y la Fiscalía de Investigación N° 10 a cargo de la agente fiscal Silvia Farall, también al tratarse de una causa que pertenece a la Fiscalía de Investigación N° 12, también tomó injerencia en la situación del detenido.