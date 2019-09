Triunfazo de Juventus

HUMAHUACA (Corresponsal). Tarde con mucho viento y muchos goles, la cancha del Club Independencia albergó una vez más a dos equipos que vienen con un buen desempeño en la Liga Quebradeña de fútbol, pero uno salió victorioso y fue Juventus por 4 a 2, quien supo convertir en los momentos exactos sobre el elenco local.

Pasada las 16 empezó a rodar la pelota en el rectángulo de juego, en los primeros minutos ambos equipos se estudiaron. Independencia mostró un poco más, con unos ataques aislados pero no pasó a mayores, no pasó mucho hasta la llegada del primer tanto de Juventus desde los pies del jugador Pedro "Pipo" Coronel, donde la defensa local no pudo despejar y logró concretar el tanto, así terminó el primer tiempo con ventaja para la "Juve".

Iniciando el segundo tiempo el CAI se fue con todo para lograr rápidamente el empate, pero descuidó la defensa y a los 4 minutos de juego el visitante puso el dos a cero, gol convertido por Iván Colque. Siguieron los descuidos de Independencia tanto que al minuto de haber sacado el balón del mediocampo, nuevamente Juvetus marcó en la red el tercero de la mano del goleador del equipo José Gutiérrez. Por momentos Independencia manejaba mejor el balón, pero no podían llegar con claridad al arco rival, jugado el local al ataque en otro descuido y una buena jugada entre los mediocampistas, llegó el tanto de Cristian Castro con una muy linda definición a los 16 minutos, parecía que ya estaba el resultado dado, pero finalmente pudo reaccionar el local descontando a los 21 minutos con gol de Bismar Villalobos y a los 23’ se acercó al marcador en una interesante jugada donde marcó Jorge Luis Calapeña. El cotejo se transformó en un ida y vuelta, uno para poder llegar al empate y el visitante para seguir descontando, es así que a los 38 minutos Villalobos marcó su segundo gol y el tercero para el CAI en un gran contraataque, no sirvió de mucho, porque no faltaba demasiado para la finalización del encuentro y Juventus obtuvo el triunfo final.

Carlos González, director técnico del equipo ganador, comentó a El Tribuno la satisfacción del triunfo expresando que "fuimos de mayor a menor y pudimos llegar al cierre de la primera rueda ganando el clásico, en la semana sufrimos muchas bajas, varias lesiones y alguna veces nos imposibilita entrenar, este triunfo es mérito de los muchachos".

Juventus está en los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Liga Quebradeña, como así también el equipo femenino y la reserva, marcando también el buen trabajo que viene desarrollando el club con el resto de sus divisiones.

