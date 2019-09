Jujuy, la provincia con más casos de gripe del NOA

En un informe emitido ayer por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, se dio a conocer la situación en la que se encuentra el país en materia de infecciones respiratorias agudas, haciendo hincapié en los casos de Influenza registrados en lo que va del año, hasta el 18 de agosto pasado. Según los datos aportados, Jujuy encabeza el listado de provincias del NOA con mas casos de gripe, siendo la segundo a nivel nacional con mayor incidencia acumulada, con una tasa de 3.509 casos cada 100 mil habitantes.

Las cifras fueron dadas a conocer ayer, en un informe elaborado por la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, en el cual se detalla la cantidad de casos de influenza registrados en las provincias, resultando Jujuy la primera del NOA.

La región del Noroeste es la segunda del país con mayor cantidad de casos, y dentro de ella Jujuy se ubica a la cabeza con un total de 26.759 pacientes con gripe, unos mil mas que el año pasado, dejando a Catamarca en segundo lugar con 25.943 casos. Santiago del Estero es la provincia con menos casos de la región con un total de 8.247.

Según las cifras volcadas en el informe, Jujuy es la segunda provincia con mayor incidencia acumulada en el año, con una tasa de 3.509 casos cada 100 mil habitantes, es decir 3,3% más que el año pasado.

Esto la ubica muy por encima de la media nacional, que en este momento es de 1.089 casos cada 100 mil habitantes.

Hubo 3,86% casos menos

Según las cifras registradas hasta mediados del mes de agosto pasado, en el país hubo una reducción del 3,86% en la cantidad de casos de gripe en comparación al año pasado, pasando de 509.390 en 2018 a 489.677 en 2019.

La región Centro fue la mas afectada, con 205.939 casos de influenza, y la de menor incidencia la región Sur con 43.005.

A nivel nacional, las 10 provincias con mayor cantidad de pacientes afectados son: Buenos Aires con 115.308 casos, Chaco con 37.632, le sigue Entre Ríos con 34.156, Córdoba con 33.084, luego Corrientes con 27.054, en sexto lugar se ubica Jujuy con 26.759, le sigue Catamarca con 25.943, Río Negro con un total de 19.498, Tucumán con 19.463 y

Caba con 18.542.

Si bien la provincia con menos casos de gripe este año es Tierra del Fuego con 1.859, la que realmente tuvo menor incidencia es Santa Fe, ya que cuenta con 138 casos cada 100 mil habitantes.

Neumonía

El informe además detalla que hasta mediados del mes pasado, en Jujuy se registraron 1.597 casos de neumonía, cifra similar a la del año pasado.

Jujuy líder en vacunación antigripal

Como viene sucediendo hace varios años, en la última campaña nuevamente la provincia encabezó el índice de vacunación antigripal a nivel nacional. Y es que, en comparación con otras provincias del país, Jujuy es de los distritos con mayor nivel de inmunización en la población, especialmente de los grupos de riesgo.

Como cada año, la provincia llevó adelante con éxito la campaña de vacunación antigripal, y según los datos aportados por el Ministerio de Salud provincial, en dos meses y medio de campaña ya se había vacunado el 80% de la población, lo que permitió controlar la cantidad de casos de gripes graves en la provincia.

Si bien la vacuna antigripal no reduce la cantidad de casos, si hace que las gripes sean más leves, ya que las personas vacunadas pueden tener gripe pero la mayoría de las veces los casos no son mortales.

Sin embargo es sumamente importante promover la vacunación en las poblaciones de mayor riesgo, entre ellos los menores de 6 meses a 2 años que aún no tienen desarrolladas las defensas, los mayores de 65 años, o aquéllas personas de entre 2 y 64 años que tengan enfermedades crónicas como por ejemplo alguna patología respiratoria o cardiológica grave, o enfermedades inmunosupresoras o inmunodeprimidas como diabetes, VIH, obesidad, Epoc, entre otras. También es muy importante la vacunación en las embarazadas y en el personal de salud.