Sufrió un infarto en Bolivia y adeuda cerca de 6.500 dólares

La hija de Luis Gutiérrez dijo a El Tribuno que no fue a un hospital público porque le dijeron que no había camas libres.

LUIS GUTIÉRREZ / ESTÁ INTERNADO EN TERAPIA INTENSIVA.

El miércoles pasado el jujeño Luis Gutiérrez, de 54 años, tuvo un infarto en la ciudad de Cochabamba -en la que vive hace cuatro años- y fue internado de urgencia en un nosocomio de ese lugar. Desde ese día hasta hoy le debe 6.500 dólares a una clínica privada y su familia contó que le negaron el traslado a un hospital público.

Luis Gutiérrez es oriundo de Palpalá y desde hace cuatro años que vive en Cochabamba. Trabaja en una empresa de seguridad.

"El único que puede hacer algo es el Gobierno de Jujuy, nos dijo el cónsul argentino en Bolivia cuando nos dirigimos a ellos para solicitarles ayuda la semana pasada", mencionó Brenda Gutiérrez, hija de Luis. La familia es oriunda de la localidad de Palpalá.

Al respecto, ayer emitieron un comunicado desde el Ministerio de Salud en el que informaron que el caso de Gutiérrez no entra dentro de lo establecido en el acuerdo de reciprocidad debido a que él habita en Bolivia desde hace cuatro años y por su internación en un nosocomio privado.

"El ciudadano es argentino, pero reside y trabaja hace aproximadamente cuatro años en Bolivia, con lo cual su situación no se encuentra contemplada dentro del convenio marco establecido, debido a que está internado en una clínica privada. Sin embargo, desde el consulado de nuestro país, se ofreció a la familia realizar el traslado hacia el sistema público para poder brindar una solución. No se trata de un ciudadano en tránsito", emitieron desde el Ministerio.

El hecho ocurrió el miércoles pasado cuando se dirigía a la empresa de seguridad en la que trabaja, "caminaba casi inconsciente y se desmayó. Una mujer lo vio y lo auxilió llevándolo al hospital La Esperanza, ahí le dijeron que estaba en estado crítico y que precisaba con suma urgencia una diálisis y un respirador que ellos no tenían", comentó su hija.

La mujer de inmediato llamó al hospital Viedna que es público, ahí le explicaron que no había lugar, que no lo podían recibir y que no podían hacer nada.

"No contamos con el dinero"

En ese sentido Andrea, otra de las hijas del hombre, sostuvo que "Viedna era el único nosocomio público en todo Cochabamba que tenía lo necesario para atender a mi padre. La señora que lo estaba ayudando tomó la decisión de llevarlo al Univalle que es privado. Nos llamó, nos contó la situación y salimos rápido para allá. Estamos muy agradecidas con esta persona porque él estaba entre la vida y la muerte".

Siguió diciendo que "cuando llegamos pensamos que era público y era como allá. Pero nos dijeron que es privado y teníamos que pagar una entrega inicial de 3 mil dólares para que lo sigan asistiendo y esa suma se fue incrementando hasta llegar a los 6.500 dólares que estamos debiendo".

Además, Brenda Gutiérrez explicó que "nosotros no contamos con ese dinero y nos estuvimos moviendo toda la semana para que se realice el traslado. Lo primero que hicimos fue dirigirnos a la cónsul que nos comentó que no podía ayudarnos porque era un hospital privado y que el Gobierno no tiene dinero para darnos una mano".

Los que deseen comunicarse con la familia Gutiérrez para brindarle colaboración, pueden hacerlo al número: 388-154551253.

“La empresa hizo abandono de persona”

Las hijas de Luis Gutiérrez también explicaron que ellas se comunicaron con la empresa de seguridad en la que él trabaja para consultarles si tenían asistencia médica. Allí presta sus servicios desde hace tres años.

Sobre eso, Andrea Gutiérrez aseguró que “nos dijeron que solo tenía seguro de accidentes, fuimos para ahí a ver en que nos podían ayudar pero la respuesta fue negativa y nos pidieron que no digamos que él trabaja allí ni que tiene seguro porque nos van a cerrar las puertas de todos lados”.

“Encima que no nos quieren ayudar, le pagaban poco, para mí hubo un abandono de persona desde la empresa”, dijo.

Por otra parte, relató lo duro que fue recibir tantas malas noticias que no solo eran las relacionadas al estado de salud de Luis, “en el hospital público argumentaron que no hay espacio ni aparatos disponibles. Que los que tienen están muy ocupados, la directora de ese nosocomio me llevó a terapia intensiva y me mostró el aparato, me dijo "querés que se lo saque a este hombre y se lo ponga a tu papá’”, indicó la mujer.

Sobre su estado de salud afirmó que mejoró, pero sigue estando en una situación delicada y crítica. Ingresó con una infección renal y le hicieron diálisis para que su riñón que estaba fallando funcione mejor. Tenía también una infección cardiovascular de la que también fue mejorando con el correr de los días.

“Estaba todo hinchado por la infección renal que tenía. Parecía que se le querían salir sus ojos, dijo la mujer que lo ayudó. Lo que sí tiene es una infección pulmonar a raíz de una neumonía”, relató Brenda Gutiérrez. En primera instancia y tras enterarse la situación del hombre, la familia Gutiérrez, por medio de una publicación en Facebook, solicitó ayuda a la sociedad, “realmente lo que estamos pasando acá son muchas cosas, todos los días son solo malas noticias acá pero no bajaremos los brazos. Voy a volver con mi papá”, fueron las palabras que expresó Brenda.