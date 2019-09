UTA amenaza con paro si no pagan sueldos hasta hoy

Debido a que hasta ayer trabajadores del transporte de pasajeros no cobraron sus salarios de agosto, la UTA esperará hasta hoy a las 13 para que las empresas paguen ya que de lo contrario realizarán medidas de fuerza.

Los problemas se iniciaron con la decisión del Gobierno nacional de cortar los subsidios al servicio, que l Provincia solo afronta en un 50%.

El titular de la UTA, Sergio Lobo, también indicó que no se esperará a que "el Ministerio de Trabajo interceda porque los salarios ya están vencidos, y creo que nosotros en el día de la fecha (por ayer) estamos en libertad de acción para tomar cualquier tipo de medida".

Recordó que hubo un acuerdo y un compromiso por parte del Gobierno provincial y las empresas a que los trabajadores del transporte iban a cobrar los salarios en tiempo y forma desde este mes. "Hay empresas que dieron un adelanto de entre el 20 y 30%, pero no es la cuestión, ya que nosotros desde hace tiempo reclamamos el pago de los salarios en tiempo y forma".

Lobo dijo que hoy vence el plazo para que las empresas paguen los sueldos, aunque el vencimiento real sea el cuarto día hábil del mes. "Teóricamente el viernes pasado a más tardar tendríamos que haber cobrado los salarios. Esto no fue así, no tenemos comunicación de ningún plan de pago de las empresas. Es más, hay empresas que nos dijeron que por el momento no cuentan con los fondos necesarios para hacer frente" a esta obligación, dijo.

"Nosotros habíamos manifestado que cuando no se abone en tiempo y forma íbamos a tomar medidas contundentes, por lo cual no descartamos que podamos volver a las mismas", acotando el dirigente que ninguna de las empresas provinciales pagó los salarios de agosto.

Al tiempo de señalar que solo "dos o tres" empresas pagaron hasta un 30% de los sueldos, expresó que "este mes se debía aplicar el 20% de recomposición salarial. Justamente estamos a la espera de que las empresas den los recibos porque a partir de este mes tenía que ser con ese porcentaje sobre los salarios del mes de junio. No tuvimos ningún contacto con los empresarios que nos digan el por qué de la demora y nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar a los poderes concedentes como hemos quedado. Ya lo hemos hecho y no recibimos comunicación de nadie para ver como sigue el tema", expresó el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor - Seccional Jujuy.

"Esta es una situación recurrente y nosotros hicimos todas las gestiones necesarias para no arribar otra vez a una medida de fuerza. Pero vemos que las soluciones no llegan, ni siquiera hay alguien que nos comunique alguna novedad, entonces estamos en la nebulosa de que no sabemos cuándo van a pagar los salarios a los compañeros. Del conflicto de algunos meses no ha cambiado absolutamente nada y seguimos con el tema de los salarios que no se pagan en tiempo y forma".

En ese marco, anunció que lo único que se solucionó sería el tema de la obra social, porque "hemos cambiado de prestadora, ahora estamos con la Cámara de Empresas de Salud, donde se nos abrió un poco más la atención a los afiliados, ya que vamos a tener atenciones en San Pedro, Palpalá, Perico, Libertador y La Quiaca", indicó Lobo.

Sobre los aportes a la obra social, dijo que "hay un plan de pago de algunas empresas que están debiendo varios meses, y eso teóricamente ya está arreglado. Lo que a nosotros nos preocupa y es nuestra prioridad, es que los compañeros del transporte puedan cobrar sus salarios en tiempo y forma", finalizó diciendo.

Cabe señalar que los trabajadores del transporte y sus dirigentes esperaban ayer a la tarde alguna comunicación de las empresas de transporte para saber si se iban a pagar los sueldos hasta hoy, siendo firme su postura de realizar medidas de fuerza desde hoy mismo si eso no ocurría, ya que afirmaron que la situación de la mayoría y sus familias es insostenible puesto que dependen exclusivamente de estos ingresos.