Jornada a full de Puna Extreme

ABRA PAMPA (Corresponsal). Recientemente se desarrolló una jornada de sandboard en el cerro del Huancar a cargo de Puna Extreme, aunque la participación no fue muy concurrida, esto potencia el deporte que todavía no es muy habitual para la población local.

Puna Extreme es un proyecto que surgió por "Malón Sandboard" de Abra Pampa, de la mano de Armando Chuichuy con el proyecto "Sonko Pacha" de El Moreno, Diego Barrojo de San Salvador de Jujuy y Kevin Flores de El Angosto. "La idea es fortalecer la Puna con este producto turístico, deportivo y cultural en la Puna, porque los turistas siempre llegan a la Quebrada y de allí retornan y no llegan a la Puna, entonces queremos que los turistas lleguen a la Puna, se hospeden y conozcan nuevos lugares que no están desarrollados a nivel turístico", detalló Diego Barrojo.

El proyecto nació en marzo de este año, haciéndose en abril el primer prototipo de una actividad. En agosto fue la primera fecha oficial y días atrás la segunda la que se desarrolló en el Huancar. "Por suerte nos estamos posicionando a nivel turístico a modo activo con muy buenos resultados", agregó Barrojo.

Dentro del Puna Extreme se encuentran los deportes de: Trail running (correr por zonas de desnivel, trepadas, ríos), sandboard (a desarrollarse en el cerro del Huancar y Potrero de la Puna), trekking (caminar por distintos lugares) y ciclismo de mountain bike. A posterior se pretende agregar trekking con llamas y el chakus en Yavi. El próximo encuentro se desarrollará el 29 del corriente en Barrancas con trail running en el marco de los 100 años de dicho lugar, el 6 de octubre en El Moreno con trekking y ciclismo y en noviembre en Tres Cruces. En octubre se pretende largar el nuevo calendario para el año 2020 y el lanzamiento en enero del mismo. A modo todavía de propuesta, para 2020 se idea agregar lo que ofrece El Puente del Diablo o Inca Cueva en Tres Cruces.

Otras propuestas a poder sumarse apuntan a Casabindo y Puesto del Marqués. Finalmente, Barrojo dijo que a la altura no cuentan con un servicio de soporte para el desarrollo del proyecto, "por ejemplo en el Huancar no hay energía eléctrica, sanitarios en condiciones, no hay un puesto de artesanías o un pequeño restaurant. El turista viene y busca eso, o sea comodidad, le encanta el lugar, pero si no tiene esos servicios no vuelve".